Около трети россиян подстраивает отпуска под график партнера

Почти треть работающих россиян (30%) подстраивают график отпусков под отпуск второй половины, показало исследование «Авито Работы».
Еще 28% выбирают время для отдыха, учитывая лишь свои потребности и обстоятельства. А у 20% опрошенных выбор и вовсе отсутствует, для них график отпусков составляет работодатель.
Незапланированный отпуск чаще берут мужчины, чем женщины. Также спонтанное решение об отдыхе чаще принимают люди от 18 до 25 лет. Всего такой вариант выбрали 12% респондентов.
Еще 13% подстраивают отпуска под каникулы детей, из них больше женщин, чем мужчин.
Только 10% подстраиваются под графики друзей, а 3% опрошенных не смогли указать принцип планирования отпуска.
Ранее психолог рассказала, как справиться с «выгоранием» на работе и какой отдых поможет прийти в норму.
Фото на обложке: 4 PM production /
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