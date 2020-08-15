В России запустили производство вакцины от коронавируса

В России началось производство вакцины против коронавируса, которую разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи, 11 августа. Она получила название «Спутник V».

Препарат прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года, вакцинация будет добровольной.

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