Ванадий всё ближе: южннокорейский стартап Standard Energy привлёк $9 млн

Южнокорейская компания Standard Energy, разработчик ванадиевых аккумуляторов, объявила о привлечении почти $9 млн в ходе раунда инвестиций серии C от SoftBank Ventures Asia.

Standard Energy привлекла $8,9 млн, сообщает портал TechCrunch.

Южнокорейская компания заявляет, что её аккумуляторы по сравнению с литий-ионными обладают рядом преимуществ: в часности, они имеют меньший риск возгорания. Также отмечается бóльшая доступность ванадия относительно лития и кобальта: это является серьёзным аргументом, поскольку производители электромобилей регулярно сталкиваются с нехватками литий-ионных аккумуляторов из-за сбоя поставок сырья.

Тем не менее, CEO Standard Energy Бу Ги Ким заявил, что он не рассматривает ванадиевые аккумуляторы в качестве замены литий-ионным; по его словам, они дополняют друг друга. Ванадиевые аккумуляторы обладают более высоким объёмом хранения энергии, производительностью и безопасностью, но они не так компактны, как литий-ионные аккумуляторы.

Как заявил Ким, литий-ионные аккумуляторы будут по-прежнему использоваться в мобильных устройствах, вроде электромобилей или смартфонов. Однако ванадиевые аккумуляторы будут востребованы на стационарных устройствах: ветряных/солнечных электростанциях или зарядных станциях для электромобилей.

Standard Energy, основанная в 2013 году исследователями из Корейского института передовых технологий и Массачусетского технологического института, ожидает, что одним из ее основных клиентов будет сектор систем хранения электроэнергии (ESS): компания ожидает, что в следующие пять лет рынок ESS вырастет с $8 до $35 млрд.

«Существующий рынок ESS находился в состоянии дисбаланса из-за быстро растущего спроса, а также проблем с безопасностью и эффективностью продуктов. Ожидается, что Standard Energy создаст новые стандарты для глобального рынка ESS за счёт своих инновационных материалов, технология дизайна вкупе с огромными производственными возможностями», — отметил в пресс-релизе старший партнер SoftBank Ventures Asia Дэниел Кан.