В России запустят венчурный фонд аэрокосмических технологий

УК «Восход», управляющая фондом «Восход» , совместно с АНО «Платформа НТИ» создаст венчурный Фонд аэрокосмических технологий НТИ, рассказали в пресс-службе УК. Его общий размер составит до 8 млрд рублей.

Фонд будет финансировать отечественные проекты на ранних стадиях, которые получили статус «Проект НТИ».

Направления:

аэрокосмические технологии;

технологии для навигации и управления воздушным движением;

автономный транспорт;

топливные элементы;

новые материалы;

ИИ для аэрокосмической отрасли;

изготовление высокоточных микросхем;

новые оптические устройства и др.

Средний размер вложений в одну компанию составит порядка 50-100 млн рублей. Соглашение о создании фонда заключили управляющий партнер УК «Восход» Руслан Саркисов и генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков во время Восточного экономического форума.

Запуск фонда запланирован на конец 2023 начало 2024 года.

УК «Восход» управляет одноименным венчурным фондом, инвестором которой является «Интеррос» Владимира Потанина. В ее портфеле — 14 технологических проектов в области биотехнологий, беспилотного транспорта, индустрии 4.0, космических технологий и других.

Ранее в июне «Восход» стал инвестором биотехнологического стартапа NovoSkin. Проект представил технологию по регенерации и лечению повреждений человеческой кожи.

Фото на обложке: Vadim Sadovski / Shutterstock