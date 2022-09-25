ВЭБ.РФ продал свою долю в футбольном клубе ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о передаче 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА компании «Баланс Эссет Менеджмент». Виталий Баланович, глава нового владельца команды, сфокусируется на проектах в сфере недвижимости.

Об этом сообщает «Коммерсант». Сумма сделки не раскрывается. Кроме того, информация о том, что контроль над ЦСКА получила другая компания Балановича — «Тринфико» — не подтвердилась.

В ВЭБ.РФ отмечают, что «текущая ситуация позволила по-новому посмотреть на бизнес-модель клуба как на два ключевых направления — спортивное и недвижимость».

«[Компания Балановича] займется привлечением инвестиций в развитие и управление объектами недвижимости ПФК ЦСКА», — говорится в заявлении госкорпорации.

За спортивное направление будут отвечать миноритарные владельцы клуба. В частности, крупнейший из миноритариев — президент ЦСКА Евгений Гинер. 62-летний предприниматель возглавляет столичный клуб с февраля 2001 года.

Виталий Баланович подтвердил «Коммерсанту», что его предприятие сфокусируется на направлении бизнеса «армейцев», связанного с недвижимостью.

«Это наш первый публичный продукт, который позволит с учетом собственной экспертизы предложить клиентам готовое решение для получения стабильного прогнозируемого дохода», — подчеркнул бизнесмен.

По его словам, уже сформирован инвестиционный пул, готовый вложить средства в «объекты недвижимости высокого качества». Также планируется привлечение инвесторов «через каналы private banking и Московскую биржу».

ВЭБ.РФ стал владельцем 77,63% акций ЦСКА в апреле 2020 года в рамках конвертации долга клуба. Госкорпорация погасила кредит спортивной организации, выделенный в основном на строительство стадиона «ВЭБ Арена».

С конца февраля ЦСКА находится под блокирующими санкциями США и ЕС в качестве дочернего предприятия ВЭБ.РФ.