Британский стартап Vektor AI выходцев из «Яндекса» привлек $2,5 млн

Британский стартап Vektor AI бывших менеджеров «Яндекса» Анны и Виктора Булдаковых привлек $2,5 млн в pre-seed раунде. Средства вложили инвестиционные фонды и частные инвесторы, среди которых вице-президент Google Брэдли Горовиц.

О сделке сообщил сам Vektor AI. В pre-seed раунде инвестиций объемом $2,5 млн участвовали фонды Cherry Ventures, Mosaic Ventures, а также частные инвесторы, среди которых вице-президент Google Брэдли Горовиц, сооснователь Indeed Inc. Пол Форстер.

Vektor AI разработал платформу для поиска наставников в разных направлениях деятельности, в частности предпринимательства, управления продуктом, копирайтинга. Пользователь регистрируется на платформе и заполняет анкету. По указанным данным система находит ему подходящего по запросам наставника.

На площадке можно найти ментора, готового поделиться навыками бесплатно или за вознаграждение. На сайте Vektor AI указано, что они сотрудничают с Google, Intercom, Visa, Adobe, Huawei, Gett, Walmart, Microsoft и другими компаниями.

Стартап Vektor AI основали супруги – бывший менеджер продуктов «Яндекса» Анна Булдакова и также работавший в «Яндексе», бывший Senior Software Engineer в WhatsApp Виктор Булдаков. Стартап зарегистрирован в Лондоне и основан в декабре 2021 года.

Фото на обложке: Vektor AI