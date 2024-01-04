Исследовательская фирма PitchBook опубликовала статистику венчурных инвестиций за 2023 год. По данным компании, это был худший год для стартапов Кремниевой долины с 2019 года, а по миру в целом — худший с 2017 года.

Венчурные инвестиции в стартапы в 2023 году сократились на 35%