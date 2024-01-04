Венчурные инвестиции в стартапы в 2023 году сократились на 35%

Исследовательская фирма PitchBook опубликовала статистику венчурных инвестиций за 2023 год. По данным компании, это был худший год для стартапов Кремниевой долины с 2019 года, а по миру в целом — худший с 2017 года.
Цифры отчета, на который ссылается Bloomberg, показывают, что в 2023 году:
- венчурные компании инвестировали в США $170,6 млрд (примерно 15 тыс. сделок),
- всего в мире инвесторы вложили в стартапы $345,7 млрд (что на 35% меньше, чем в прошлом году),
- средняя стоимость сделок в США снизилась на 30% по сравнению с 2022 годом,
- объем средств, привлеченных венчурными фондами сократился на две трети в США (до $66,9 млрд) и вдвое по всему миру (до $160,9 млрд),
Единственное исключение из правил — латиноамериканские венчурные компании. В этом регионе даже при падении средней стоимости инвестиционных сделок, фандрайзинг в фондах вырос на 40% до $2 млрд.
Фото на обложке: Unsplash
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