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Венчурные инвестиции в стартапы в 2023 году сократились на 35%

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Исследовательская фирма PitchBook опубликовала статистику венчурных инвестиций за 2023 год. По данным компании, это был худший год для стартапов Кремниевой долины с 2019 года, а по миру в целом — худший с 2017 года.

Венчурные инвестиции в стартапы в 2023 году сократились на 35%

Цифры отчета, на который ссылается Bloomberg, показывают, что в 2023 году:

  • венчурные компании инвестировали в США $170,6 млрд (примерно 15 тыс. сделок),
  • всего в мире инвесторы вложили в стартапы $345,7 млрд (что на 35% меньше, чем в прошлом году),
  • средняя стоимость сделок в США снизилась на 30% по сравнению с 2022 годом,
  • объем средств, привлеченных венчурными фондами сократился на две трети в США (до $66,9 млрд) и вдвое по всему миру (до $160,9 млрд),

Единственное исключение из правил — латиноамериканские венчурные компании. В этом регионе даже при падении средней стоимости инвестиционных сделок, фандрайзинг в фондах вырос на 40% до $2 млрд.

Фото на обложке: Unsplash

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