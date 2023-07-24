Сервис временной занятости Ventra Go! вышел на рынок Казахстана

Платформа для поиска сотрудников линейных специальностей Ventra Go! вышла на рынок Казахстана. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Сервис выводит работников в крупные розничные сети Алматы, Астаны, Шымкента. В ближайшее время компания планирует масштабирование в другие регионы страны.

«Экономический рост, выход на рынок международных брендов и развитие собственных национальных проектов в Казахстане требуют все больше рабочих рук. При этом рынок кандидатов Казахстана в массовом сегменте буквально "задыхается" от кадрового голода. Количество вакансий на рынке растет, а количество откликов — снижается», — говорится в сообщении компании.

Ventra Go! позволяет бизнесу найти сотрудников торгового зала, помощников кассиров, сборщиков заказов, курьеров, промоутеров на срок от четырех часов.

Исполнители могут получить подработку рядом с домом и выплату на следующий день, компаниям в ритейле и электронной торговле — оформленных исполнителей уже на следующий день после заявки.

Стартап Ventra Go! был запущен в 2020 году. В январе 2022 года сервис привлек 700 млн рублей от «ВТБ Капитал Инвестиции».

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