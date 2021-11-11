МТС увеличила размер венчурного фонда до 2 млрд рублей

МТС увеличила размера венчурного фонда на 1 млрд рублей, сообщили RB.ru в пресс-службе компании. В инвестиционном фокусе фонда будут находиться проекты для развития и усиления позиций существующих продуктов экосистемы на рынке и выхода в новые перспективные продуктовые ниши.

К основным направлениям фонда — финтеху, медиа, Sharing economy, EdTech и интернету вещей, добавятся проекты из сферы умного дома, wellness и других направлений, связанных с предоставлением цифровых решений широкому кругу пользователей.

Венчурный фонд МТС размером 1 млрд рублей был запущен в 2019 году. Таким образом, теперь его размер составит 2 млрд рублей. На данный момент фонд инвестировал уже более 500 млн рублей.

«Стратегия фонда позволяет отбирать лучшие проекты на рынке для создания новых партнерств или выхода в новые ниши. Например, у МТС уже есть собственные решения для умного дома и вложения в перспективные компании из этой сферы позволят быстро расширить текущий портфель продуктов», — отметил директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.

Фонд был основан на базе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Он инвестирует до $2 млн в технологические стартапы на посевной стадии и в раунде A. В его портфеле финтех-платформа с искусственным интеллектом TalkBank, платформа управления клиентскими данными KonnektU, образовательная онлайн-платформа «Академия перемен» и другие компании.

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