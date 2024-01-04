Синдикаты, новые фонды и поиск smart money: что ждёт российский венчур в 2024 году

Январь — время подводить итоги ушедшего года и строить планы на наступивший, в том числе и в венчуре. Весь 2023 год стартапы, инвесторы и корпорации работали уже в новых реалиях: за это время накопилось достаточно данных, чтобы говорить об устойчивых трендах и делать прогнозы. На юбилейной встрече венчурного клуба MTS StartUp Hub мы собрали ведущих российских инвесторов — и они рассказали о том, каким видят 2024 год.

Фондов будет много, сделок — тоже (но для зрелых стартапов)

Реальные факты от инвесторов опровергают мрачные выводы о смерти российского венчурного рынка, гуляющие по соцсетям: в 2023 году сделки и экзиты продолжаются, инвесторы формируют новые фонды и активно вкладывают средства в растущие компании.

«В прошлом году мы провели экстраординарно много сделок: наверное, около 1,5 млрд рублей проинвестировали. Мы как-то шли против трендов. Думаю, по итогам этого года цифры повторим. Сделок будет меньше, около 7-8: мы переориентировались на более зрелые компании. Чуть меняем фокус, но по-прежнему верим в DeepTech, B2B, корпоративный сегмент — и наконец-то начали верить в импортозамещение». Евгений Борисов, партнёр инвестиционной компании Kama Flow

Наиболее активны на рынке корпоративные инвесторы. Softline Venture Partners за год проинвестировали суммарно в разных форматах более 1 млрд рублей. Структуры МТС вложились в ряд компаний: Phishman (кибербезопасность), Primo RPA роботизация бизнес-процессов), «Инфоматика» (производитель умных турникетов и билетных систем). Фонд Orbita Capital Partners, созданный «Росатомом, провёл три сделки. Структуры «Вымпелкома» получили доли в Restik и «Кенди Флип Роботс».

Активность инвесторов подтверждают и результаты на «другой стороне»: венчурная студия Digital Native в 2024-м провела два экзита. Растёт тренд на синдицированные сделки: венчурный клуб «Синдикат» реализовал 13 сделок.

Важный показатель оживления российского венчура — появление новых фондов. Согласно недавнему исследованию Softline Venture Partners, за последние пару лет в России сформировано не менее 10 инвестиционных фондов, ещё 11 находятся в стадии запуска.

Только из того, что перечислили инвесторы на панельной дискуссии, мы насчитали в два раза больше сделок, чем заявлено в официальных исследованиях. Причина — традиционная непрозрачность российского венчурного рынка.

Не все инвесторы готовы заполнять таблицы и отвечать на запросы, предпочитая делиться внутри комьюнити. Для этого в том числе мы и создали клуб: чтобы обмениваться реальной информацией и доносить её до конечной аудитории, фаундеров стартапов. Ещё одна причина расхождения статистики и реальности — рост количества синдикатных сделок.

Читать по теме: В России за последние два года запустили десять венчурных фондов

Инвесторы продолжат искать новую бизнес-модель для российского венчура

«Прежняя модель венчурного бизнеса уже не работает. Первый фактор — повышение ставок с 7,5 % до 15%, в Штатах то же самое: valuable венчурный проект начинается от ARR 30%. Второй – российский рынок небольшой, многие ниши ограничены миллиардом рублей на несколько игроков. Вопрос: по какой цене можно заходить в такую сделку? Венчур в стране продолжается, проблема — как склеить интересы финансового инвестора и фаундера. В 2024 году продолжится поиск бизнес-модели: что такое справедливая оценка, справедливое условие инвестирования. И, думаю, в течение года будет найден какой-то консенсус». Никита Рогозин, инвестиционный директор Softline Venture Partners

Эти факторы побуждают инвесторов пробовать и развивать новые форматы: например, уже названные выше синдикатные сделки. Ещё один тренд — рост интереса к рынку pre-IPO.

Эксперты прогнозируют появление сразу нескольких игроков, которые будут верифицировать сделки, идущие к размещению. В частности, Kama Flow планирует запустить фонд для инвестирования в pre-IPO компании в 2024 году.

Мы в МТС начали практиковать asset deal сделки: корпорация покупает не компанию, а IP-права на продукт и далее растит его с помощью своей команды. Это хороший вариант для корпоративного инвестора, например, при отделении российской части от международного бизнеса.

Ключевая ценность теперь — не деньги инвестора, а его возможности и квалификация

Переключение фокуса инвесторов на стартапы более зрелых стадий приводит к интересному эффекту: этим бизнесам зачастую не так важны денежные вложения — они научились зарабатывать сами.

Ключевая ценность инвестора меняется: компаниям с выручкой нужен квалифицированный эксперт, который поможет переупаковать продукт, защитить от рисков, масштабироваться — то, что называется smart money.

«Мы хотим, чтобы в числе фаундеров были опытные бизнесмены, потому что для успешной работы с текущих операционными задачами нужен бэкграунд. И это уже иногда не стартапы, а, по сути, бизнесовые истории, когда приходится буквально навязываться: возьмите деньги. И я тогда говорю — ребят, деньги надо брать тогда, когда они не нужны. У меня других аргументов не остаётся, потому что они растут сами. То, что не умели наши стартапы, когда мы вкладывали-акселерировали-учили, они просто берут и продают». Вячеслав Турпанов, основатель сообщества Razvedka VC, GP фонда Friendly VC

Ещё один инсайт с нашей панельной дискуссии: инвесторам пора «идти вниз» и искать потенциальные объекты для вложений, например, среди разработчиков ПО, наукоёмких компаний из лабораторий и академгородков.

Такие команды, являясь стартапом по сути, зачастую находятся вне венчурной среды: они заинтересованы в раунде, но им нужны не деньги, а возможности — нетворк, стратегическое взаимодействие, защита от рисков.

Читать по теме: Что ждет стартапы в 2024 году? 22 прогноза от венчурных компаний

Ресурсы и таланты перетекают в более краткосрочные проекты

Турбулентная ситуация на рынке подталкивает к тому, что более выгодные в краткосрочной перспективе проекты становятся приоритетом для инвесторов: туда перераспределяются не только денежные, но и человеческие ресурсы.

«Деньги в российском венчуре есть. Но ресурс, который точно ограничен — это таланты. Возникает всё больше проектов такого первого горизонта инноваций: тех, где можно быстро заработать. Не rocket science, а замещение там, где уже есть рынок и спрос. И я вижу, как таланты, которые раньше создавали что-то для второго и третьего, перетекают в первый». Полина Флинк, управляющий директор Digital Native

Рынок всё ещё в кризисе, но есть много зон роста

В финале нашей дискуссии эксперты сошлись во мнении, что кризис на российским и международном венчурном рынке продолжится в 2024 году: в первую очередь, по макроэкономическим и политическим причинам. Однако любой кризис рано или поздно заканчивается — в перспективе 5-10 лет есть потенциал для хорошего роста рынка.

Откуда ждать появления нашего российского «рублевого» единорога? В качестве потенциальных отраслей инвесторы называют традиционно сильный российский FinTech, B2B SaaS, кибербезопасность, LLM, промышленность.

«Рынок, который у нас постоянно забывают — энергетика, всё, что связано с энергопереходом, и тут все на пороге огромного взрыва. Мы сильно отстали: сейчас нас будет тащить этой волной, которая идёт, прежде всего, из Китая — в три раза выросли поставки электромобилей в Россию, а зарядками никто по-прежнему толком не занимается. По остальным рынкам: кажется, что всё-таки быстрее всего расти будут В2В и В2С просто потому, что здесь больше талантов, лучше инфраструктура». Евгений Кузнецов, венчурный инвестор, CEO Orbita Capital Partners

Бонус: сколько фонды готовы вложить в стартапы в 2024 году?

Никита Рогозин, инвестиционный директор Softline Venture Partners : «У нас dry powder 4 млрд рублей в текущем моменте. Приходите, будем договариваться по условиям — если чётко понимаете рынок, понимаете вводные».

Вячеслав Турпанов, основатель Razvedka VC , GP фонда Friendly VC : «У нас размер чека 20-50 млн рублей в проект, но в большинство сделок мы ещё идём с партнёрами».

Евгений Борисов, Kama Flow: «Мы планируем проинвестировать в районе 3 млрд рублей из всех фондов. На follow on придётся где-то треть, то есть 2 млрд рублей — новые сделки. Мы стараемся нарастить линейку продуктов от сида до зрелых компаний, поэтому думаю, сделок будет 10+».

Что касается МТС, мы не собираемся отставать от коллег: в следующем году мы готовы вложить в стартапы до 1 млрд рублей. Условия — технологический продукт, рост по выручке, потенциальная синергия с экосистемой МТС. Целевой чек — порядка 100-200 млн рублей в проект. По количеству сделок мы не ставим себе никаких рамок: всё зависит от конкретных предложений и переговоров.

Пожалуй, есть повод побыть немного венчурным оптимистом — а вы как считаете?

Читать по теме:

DeepTech в транспортной отрасли: кто инвестирует в наукоемкие стартапы

В России на треть сократилась доля венчурных фондов, инвестирующих только в зарубежные стартапы

Фото на обложке: Unsplash