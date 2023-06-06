Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мессенджер Viber могут впервые оштрафовать за неудаление запрещенного контента

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мессенджер Viber может получить штраф за неудаление запрещенного контента, узнали РИА Новости. Протокол в отношении мессенджера рассмотрит Таганский районный суд Москвы.

Мессенджер Viber могут впервые оштрафовать за неудаление запрещенного контента

Как пишет агентство, протокол составлен Роскомнадзором, документ указывает на нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Причиной стало неудаление неких запрещенных материалов, о каком конкретно контенте идет речь, не уточняется. Аналогичный протокол составлен в отношении Telegram. Дата рассмотрения пока неизвестна.

В конце апреля суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Во вторник, 6 июня, Wikimedia получила девятый с начала года штраф за наличие информации, подлежащей, с точки зрения суда, удалению. 

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  2. 2 Цифры дня. Ученые работают над «неубиваемой» батареей
  3. 3 Чат-революция: почему боты убьют мобильные приложения
  4. 4 Что такое банковская карта в Telegram и почему это удобно
  5. 5 Какие мессенджеры используют учителя, ученики и их родители в России — исследование

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

06 июня 2023

Uralsib Hack

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

Все ВОЗМОЖНОСТИ