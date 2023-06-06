Мессенджер Viber могут впервые оштрафовать за неудаление запрещенного контента

Мессенджер Viber может получить штраф за неудаление запрещенного контента, узнали РИА Новости. Протокол в отношении мессенджера рассмотрит Таганский районный суд Москвы.

Как пишет агентство, протокол составлен Роскомнадзором, документ указывает на нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Причиной стало неудаление неких запрещенных материалов, о каком конкретно контенте идет речь, не уточняется. Аналогичный протокол составлен в отношении Telegram. Дата рассмотрения пока неизвестна.

В конце апреля суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Во вторник, 6 июня, Wikimedia получила девятый с начала года штраф за наличие информации, подлежащей, с точки зрения суда, удалению.

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