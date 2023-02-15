Минцифры готовит программу по поддержке экспорта российских видеоигр в Китай. Она предусматривает издание продуктов от российских разработчиков в КНР и стимулирование их выхода на китайский рынок.

О подготовке программы рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на пресс-конференции VK. В рамках программы российским разработчикам будет оказана поддержка в экспорте их игровых продуктов в Китай.

«Понимаем, что это может как-то скомпенсировать уход с тех рынков, где у нас возникают сложности», – отметил Шадаев.

Сегодня VK объявила о собственных инвестициях в 1 млрд рублей в разработку базовой версии отечественного игрового движка. Создание проекта займет от трех до пяти лет, сообщили в VK.

В ноябре Максут Шадаев говорил, что Минцифры до конца года надеется объявить разработчика отечественного игрового движка. В настоящее время российские игровые студии продолжают зависеть от иностранных ПО, говорил Шадаев.

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