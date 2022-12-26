«ВинЛаб» открыл первый магазин в формате ПВЗ

Сеть супермаркетов алкогольных напитков «ВинЛаб» (принадлежит Beluga Group) открыла первый магазин в формате пункта выдачи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Как рассказали в сети, помещение у такого магазина меньше, чем у стандартных, а на полках нет обычной выкладки товаров. Такой формат решили открыть для того, чтобы клиенты могли получать заказы, сделанные через мобильное приложение или маркетплейсы. В 2023 году сеть планирует открыть в столице еще несколько таких точек.

В сентябре компания запустила доставку напитков через «Сбермаркет». Тогда руководитель «ВинЛаб» Константин Прохоров анонсировал развитие e-commerce направления. По его словам, компания продолжит расширять собственную интернет-витрину.

В октябре Beluga Group продала международные права на флагманский бренд премиальной водки. Сумма сделки составила $75 млн. Такое решение в компании объяснили логистическими проблемами, вызванными санкицями.

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