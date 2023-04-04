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Аэрокосмическая компани Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская аэрокосмическая компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве. Причиной называется недостаток финансов, сообщает Reuters.

Аэрокосмическая компани Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве

Ранее руководство компании заявляло, что прекратит операции «в обозримом будущем» и уволит почти всех сотрудников. Увольнения в Virgin Orbit затронут 675 позиций, или примерно 85% персонала.

На фоне новостей об увольнении и прекращении операций акции компании потеряли более чем 41%, упав в цене до $0,19 в нерабочее время. Предыдущее закрытие торгов состоялось на уровне $0,34 (минус 16%).

  • Virgin Orbit выделили из Virgin Galactic Брэнсона в 2017 году, миллиардер остался ее крупнейшим акционером — владеет 75%. Вторая по величине доля в 18% принадлежит фонду национального благосостояния ОАЭ Mubadala.
  • Компания искала средства в течение нескольких месяцев, сам Брэнсон не желает финансировать предприятие дальше, отмечает CNBC.
  • Аэрокосмическая компания во второй декаде марта отправила в бессрочный отпуск почти всех сотрудников и минимум на неделю практически полностью приостановила «операционную деятельность». Компания сделала это на фоне проблем с финансированием.
  • 28 марта акции Virgin Orbit обвалились на 26% и достигли исторического минимума.  
  • Virgin Orbit занимается запуском спутников на околоземную орбиту в коммерческих целях. Первый запуск компании в январе 2023 года завершился неудачей, после чего акции Virgin Orbit обвалились на 30%.

Фото на обложке: JHVEPhoto / Shutterstock

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