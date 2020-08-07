Visa проведет онлайн-хакатон по преодолению последствий пандемии

Компания Visa запускает онлайн-хакатон для поиска решений, которые помогут малому бизнесу быстрее перейти в онлайн, восстановиться после пандемии и легче справиться с ее последствиями. Соорганизатором хакатона выступает школа креативного мышления «Икра».

Принять участие в онлайн-хакатоне могут разработчики, продуктовые менеджеры, дизайнеры, аналитики, представители малого и среднего бизнеса и технологические предприниматели. Наличие готового решения или продукта не требуется. Участвовать можно как в команде, так и индивидуально (в таком случае организаторы поместят участника в одну из команд на основе результатов тестирования).

В рамках первого этапа хакатона (он пройдет 21 августа) команды будут создавать решения для одного из пяти направлений:

автоматизация и роботизация процессов;

управление маркетингом и продажами;

управление удаленной командой;

управление финансами;

адаптация бизнес-моделей.

По результатам работы участников жюри из представителей «Инновационной студии Visa», «Яндекс.Кассы», школы «Икра» и независимых экспертов в сфере финансов и технологий отберет лучшие проекты для прохождения во второй этап конкурса — двухнедельную акселерационную программу.

В ходе второго этапа (он продлится до 8 сентября) организаторы помогут командам доработать предложенные ими проекты, а наставники из числа известных предпринимателей поделятся с участниками обоих этапов хакатона опытом и идеями о том, как развивать бизнес, чтобы отвечать на вызовы новой реальности и справляться с последствиями пандемии.

Финал хакатона состоится 9 сентября. В ходе онлайн-конференции команды представят окончательные версии своих проектов, а жюри выберет трех победителей, которые получат 500 000 рублей, 350 000 рублей и 200 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Подать заявку на участие можно до 20 августа на сайте хакатона. Количество мест ограничено.