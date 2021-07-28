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Российская VisionLabs обошла ByteDance и Tencent в конкурсе по защите биометрии от взлома

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская компания VisionLabs обошла мировых IT-гигантов ByteDance и Tencent в конкурсе по защите биометрии от взлома Face Anti-spoofing Challenge и третий год подряд стала победителем этого международного контеста. Нашим разработчикам удалось лучше других распознать спуфинг-атаку с использованием 3D-масок.

Российская VisionLabs обошла ByteDance и Tencent в конкурсе по защите биометрии от взлома

В конкурсе по защите систем распознавания лиц от взлома участвовали 195 команд разработчиков со всего мира. Основной фокус челленджа был направлен на обнаружение спуфинг-атаки с использованием 3D-масок. Это задача считается особенно сложной, отметили в VisionLabs – не каждый человек способен распознать ее на фотографии.

«Среди всех участников команда VisionLabs создала наиболее эффективный алгоритм Liveness, который с точностью 97% отличает живого человека от его подмены в 3D-маске», – отметили в VisionLabs.

Российская компания третий год подряд становится победителем этого конкурса. В 2020 году они лучше других определили атаки с помощью распечатанных фотографий и видео с экрана, а в 2019 году их алгоритмы признали наиболее эффективными в распознавании фейков на мультимодальных данных с камер глубины.

«Разработанные алгоритмы противодействия фроду усилят наши промышленные решения для финансовой отрасли, ритейла, транспорт, где особенно востребованы оплата по лицу и удаленная верификация», – отметил генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

VisionLabs, являющаяся резидентом «Сколково», создает продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения для ритейлеров, банков, транспортных компаний. В числе инвесторов компании – «Сбербанк» и венчурный фонд Sistema_VC.

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Фото: Shutterstock.com

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