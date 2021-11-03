Российская студия анимации с командой из Netflix выпустит 3D-сериал для «Яндекса»

Портфельный проект «ТилТех Капитал» — студия 3D-анимации Vivix — заключил договор с «Кинопоиском» (стриминговый сервис «Яндекса») на передачу прав на показ своего флагманского концепта — 3D-сериала под кодовым названием Artificial Detective (A.D.). Об этом RB.ru сообщили основатели проекта Илья Кузюк и Илья Мозжухин.
История рассказывает про отставного робота-детектива, который просыпается в постапокалиптичном мире и начинает расследовать пропажу человечества. Создатели вдохновлялись чертами миров «Я — легенда!», «Стражей Галактики» и Detroit: Become Human.
«На днях мы подписали договор, передали стримингу права на показ сериала на территории России и СНГ. Кажется, наша сделка стала одной из самых крупных в отечественной истории 3D-анимации», — сообщил Кузюк, добавив, что активные переговоры начались в феврале 2021 года.
Финансовые детали соглашения со стриминговым сервисом «Яндекса» в Vivix не раскрыли.
Кузюк добавил, что сериал выйдет и на других, зарубежных площадках. Первые эпизоды зрители увидят в 2023 году, а остальные — в 2024.
Vivix — проект родом из России, котрый разрабатывает киберпанк-сериалы с фокусом на «молодых взрослых». Стартап делает ставку на сильный сюжет и быстрое производство качественной анимации: в его команде несколько десятков опытных сценаристов, креативных продюсеров, аниматоров и художников, приложивших руку к мирам Marvel, Riot Games, Lucasfilm и Warner Bros.
Сооснователь проекта Илья Мозжухин был ведущим аниматором эпизода Blindspot первого сезона «Любовь. Смерть. Роботы» от Netflix.
В марте 2021 года компания привлекла $500 тыс. от «ТилТех Капитал» и нескольких бизнес-ангелов, и сейчас выстраивает работу с заказчиками из России, Европы и США. Так, первыми на территории России и СНГ киновселенную Vivix увидят зрители «Кинопоиска».
О том, как студия 3D-анимации строит сюжетные кибермиры, читайте в материале RB.ru.
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Изображение на обложке: кибермир Vivix
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