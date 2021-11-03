Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российская студия анимации с командой из Netflix выпустит 3D-сериал для «Яндекса»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Портфельный проект «ТилТех Капитал» — студия 3D-анимации Vivix — заключил договор с «Кинопоиском» (стриминговый сервис «Яндекса») на передачу прав на показ своего флагманского концепта — 3D-сериала под кодовым названием Artificial Detective (A.D.). Об этом RB.ru сообщили основатели проекта Илья Кузюк и Илья Мозжухин. 

Российская студия анимации с командой из Netflix выпустит 3D-сериал для «Яндекса»

История рассказывает про отставного робота-детектива, который просыпается в постапокалиптичном мире и начинает расследовать пропажу человечества. Создатели вдохновлялись чертами миров «Я — легенда!», «Стражей Галактики» и Detroit: Become Human. 

«На днях мы подписали договор, передали стримингу права на показ сериала на территории России и СНГ. Кажется, наша сделка стала одной из самых крупных в отечественной истории 3D-анимации», — сообщил Кузюк, добавив, что активные переговоры начались в феврале 2021 года. 

Финансовые детали соглашения со стриминговым сервисом «Яндекса» в Vivix не раскрыли. 

Кузюк добавил, что сериал выйдет и на других, зарубежных площадках. Первые эпизоды зрители увидят в 2023 году, а остальные — в 2024.

Vivix — проект родом из России, котрый разрабатывает киберпанк-сериалы с фокусом на «молодых взрослых». Стартап делает ставку на сильный сюжет и быстрое производство качественной анимации: в его команде несколько десятков опытных сценаристов, креативных продюсеров, аниматоров и художников, приложивших руку к мирам Marvel, Riot Games, Lucasfilm и Warner Bros. 

Сооснователь проекта Илья Мозжухин был ведущим аниматором эпизода Blindspot первого сезона «Любовь. Смерть. Роботы» от Netflix.

В марте 2021 года компания привлекла $500 тыс. от «ТилТех Капитал» и нескольких бизнес-ангелов, и сейчас выстраивает работу с заказчиками из России, Европы и США. Так, первыми на территории России и СНГ киновселенную Vivix увидят зрители «Кинопоиска».

О том, как студия 3D-анимации строит сюжетные кибермиры, читайте в материале RB.ru.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Изображение на обложке: кибермир Vivix

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Меня завораживает процесс печати». Десятиклассник — о своём увлечении 3D-моделированием
  2. 2 Реклама недвижимости: как снизить стоимость лида с помощью 3D-туров
  3. 3 Виртуальные органы для спасения реальных жизней. Эксперт — о перспективах цифровых двойников
  4. 4 «Мы помогаем бизнесу зарабатывать. С этими мыслями спится шикарно»
  5. 5 Как мы делали 3D-контент в недвижке: сколько это стоит и какие результаты дает

ВОЗМОЖНОСТИ

03 ноября 2021

AgroCode Hack

03 ноября 2021

AgroCode Digital Strawberry

03 ноября 2021

Siberian Game Jam

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма