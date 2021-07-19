Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

В Москве пройдет конференция по устойчивому развитию бизнеса «Визионеры»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 сентября проект «+1» организует конференцию «Визионеры». Главная тема — устойчивое развитие, цели которого связаны с заботой об экологии, экономическом и социальном благополучии людей.

В Москве пройдет конференция по устойчивому развитию бизнеса «Визионеры»

Программа разделена на три блока:

  1. «Экология»: взаимодействие бизнеса с государством и потребителями, «зеленая» энергетика, переработка отходов, ответственное производство и другие темы.
  2. «Корпоративное управление»: управление согласно принципам устойчивого развития, забота о благополучии сотрудников и т.д.
  3. «Общество»: ответственное потребление и платформы для диалога.

Среди спикеров конференции:

  • Сергей Гуриев, экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук;
  • Регина Кузьмина, президент Unilever в России, Украине и Беларуси;
  • Дмитрий Аксаков, вице-президент «ВЭБ.РФ»;
  • Наталья Поппель, советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь»;
  • Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию «Сибур холдинг»;
  • Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, и другие специалисты.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инвестиций в женские стартапы в 23 раза меньше, чем в мужские – исследование
  2. 2 «Тинькофф Бизнес» запустил программу поддержки предпринимателей
  3. 3 В России составили портрет женщины-фаундера
  4. 4 Малый бизнес в 2020 году в 4 раза увеличил число рекламных кампаний в метро — исследование
  5. 5 Можно ли уволить сотрудника за жалобу на коллег? Netflix считает, что это допустимо
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июля 2021

Paint The Future

20 июля 2021

Конкурс инновационных проектов Media Gate

22 июля 2021

Отбор проектов в области персональной безопасности от Вымпелком и Generations

Все ВОЗМОЖНОСТИ