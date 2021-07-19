Евгения Хрисанфова
15 сентября проект «+1» организует конференцию «Визионеры». Главная тема — устойчивое развитие, цели которого связаны с заботой об экологии, экономическом и социальном благополучии людей.
В Москве пройдет конференция по устойчивому развитию бизнеса «Визионеры»Евгения Хрисанфова
Программа разделена на три блока:
- «Экология»: взаимодействие бизнеса с государством и потребителями, «зеленая» энергетика, переработка отходов, ответственное производство и другие темы.
- «Корпоративное управление»: управление согласно принципам устойчивого развития, забота о благополучии сотрудников и т.д.
- «Общество»: ответственное потребление и платформы для диалога.
Среди спикеров конференции:
- Сергей Гуриев, экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук;
- Регина Кузьмина, президент Unilever в России, Украине и Беларуси;
- Дмитрий Аксаков, вице-президент «ВЭБ.РФ»;
- Наталья Поппель, советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь»;
- Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию «Сибур холдинг»;
- Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, и другие специалисты.
Узнать подробности и купить билет можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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