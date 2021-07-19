15 сентября проект «+1» организует конференцию «Визионеры». Главная тема — устойчивое развитие, цели которого связаны с заботой об экологии, экономическом и социальном благополучии людей.

В Москве пройдет конференция по устойчивому развитию бизнеса «Визионеры»