VK открыла офис в Беларуси

VK открыла свой первый офис в Беларуси, там разместятся разработчики из команд «ВКонтакте», «Дзена» и VK Tech, говорится в сообщении холдинга.

О планах VK открыть офис в Минске стало известно в августе этого года. Сообщалось, что компания может заняться развитием наиболее перспективных направлений и привлечь местных разработчиков.

Офис VK в Беларуси представляет собой пространство площадью 400 кв. метров, где разместятся 50 разработчиков из команд «ВКонтакте», «Дзена» и VK Tech. 15 рабочих мест отведено под коворкинг, где смогут работать приезжающие из других городов сотрудники VK или гости офиса.

«Сервисы VK уже знакомы миллионам пользователей в Беларуси — и теперь мы хотим ближе познакомиться с белорусским IT-сообществом, где мы видим много талантливых разработчиков», — сообщила вице-президент VK по персоналу и образовательным проектам Надежда Серова, которую цитирует пресс-служба.

Месячная аудитория «ВКонтакте» в Беларуси составляет 2,8 млн человек: больше всего пользователей — в Минске, на втором месте — Гомель, на третьем — Витебск.

«Одноклассниками» в Беларуси каждый месяц пользуется 2,3 млн человек.

Ежемесячно в «Почту «заходит более 2 млн человек, а «Облаком» пользуется более 1 млн человек.

Месячная аудитория «Дзена» в Беларуси составляет 1,7 млн человек.

Фото: VK