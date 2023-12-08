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VK открыла офис в Беларуси

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK открыла свой первый офис в Беларуси, там разместятся разработчики из команд «ВКонтакте», «Дзена» и VK Tech, говорится в сообщении холдинга.

VK открыла офис в Беларуси

О планах VK открыть офис в Минске стало известно в августе этого года. Сообщалось, что компания может заняться развитием наиболее перспективных направлений и привлечь местных разработчиков.

Офис VK в Беларуси представляет собой пространство площадью 400 кв. метров, где разместятся 50 разработчиков из команд «ВКонтакте», «Дзена» и VK Tech. 15 рабочих мест отведено под коворкинг, где смогут работать приезжающие из других городов сотрудники VK или гости офиса.

 Офис VK в Минске

«Сервисы VK уже знакомы миллионам пользователей в Беларуси — и теперь мы хотим ближе познакомиться с белорусским IT-сообществом, где мы видим много талантливых разработчиков», — сообщила вице-президент VK по персоналу и образовательным проектам Надежда Серова, которую цитирует пресс-служба.

Офис VK в Минске

  • Месячная аудитория «ВКонтакте» в Беларуси составляет 2,8 млн человек: больше всего пользователей — в Минске, на втором месте — Гомель, на третьем — Витебск.
  • «Одноклассниками» в Беларуси каждый месяц пользуется 2,3 млн человек.
  • Ежемесячно в «Почту «заходит более 2 млн человек, а «Облаком» пользуется более 1 млн человек.
  • Месячная аудитория «Дзена» в Беларуси составляет 1,7 млн человек.

Фото: VK

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