VK в ближайшие месяцы может открыть новый офис в Минске — «Коммерсантъ»

VK собирается открыть новый офис в Минске, эти планы уже согласовали руководство холдинга и посол Беларуси в РФ, узнал «Коммерсантъ». Компания может заняться развитием наиболее перспективных направлений и привлечь местных разработчиков.

Как рассказали источники издания, запуск нового офиса может состояться до конца года. В посольстве страны подтвердили такие планы и добавили, что в июне посол Дмитрий Крутой приезжал в московский офис компании для встречи с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном.

В самой VK сказали, что «прорабатывают возможность открыть офис в ближайшие месяцы». Компания уже активно развивает контентные сервисы в стране для усиления своего присутствия. Например, «VK Музыка» ранее запустила локальные разделы в ряде стран СНГ, в числе которых была и Беларусь.

Трафик на соцсеть «ВКонтакте» из Белоруссии в июне составлял 3,17% от общемирового, на «Одноклассники» — 4,17%, на Mail.ru — 3,29%. Такие данные приводит SimilarWeb. Большая часть трафика приходилась на Россию — 75–83%.

Как утверждает генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян, холдинг нацелен на развитие разработки в регионе. По его словам, сегодня VK — в топе в сегменте социальных сетей в республике.

Для масштабирования деятельности компания может зарегистрировать в Беларуси «дочку» или представительство, законы в там схожи с российскими, поясняет эксперт Moscow Digital School Роман Московских.

Как отмечает директор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, в Беларуси много квалифицированных разработчиков игр. Он допускает, что VK привлечет их в свои проекты.

VK уже занимается разработкой отечественного игрового движка, он получил название Nau Engine. Собственные инвестиции в проект холдинг оценивает в 1 млрд рублей.

Фото на обложке: VK