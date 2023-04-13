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«ВКонтакте» запустила в мессенджере чат-боты для бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» запустила в «VK Мессенджере» чат-боты, которые адаптированы под потребности разных сфер бизнеса, говорится в сообщении соцсети.

«ВКонтакте» запустила в мессенджере чат-боты для бизнеса

С помощью чат-ботов компании в сферах страхования, ритейла, туризма и других могут авторизовывать клиентов, отправлять транзакционные уведомления, оказывать персональную поддержку. Набор сценариев может меняться в зависимости от нужд. 

Соцсеть также усовершенствовала API для чат-ботов. Обновление позволило компаниям интегрировать в свои чат-боты уведомления с кнопками действий.

Пользователь, открыв уведомление от бота, может в один клик оформить заявку, узнать статус заказа или сделать любое другое предложенное действие, без траты времени на поиск нужной команды.

 

Обновленная платформа чат-ботов доступна пользователям как в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер», так и в веб-версии соцсети. Официальные чат-боты компаний будут помечаться специальным интерфейсным баннером. 

В январе VK запустила пилотный проект по отправке бесплатных уведомлений клиентам российских банков через «VK Мессенджер». К нему присоединились «Альфа-банк» и ПСБ.

Фото на обложке: VK

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