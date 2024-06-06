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VK планирует построить дата-центр в Петербурге

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK планирует построить дата-центр в Петербурге. Он станет базой для развития высокотехнологичного кластера. Запуск предприятия позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест.

VK планирует построить дата-центр в Петербурге

VK намерена построить в Петербурге центр хранения и обработки данных. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Центр станет базой для развития в Петербурге высокотехнологичного кластера. Его запуск позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест. 

В сентябре 2022 года «Яндекс» начал строительство своего четвертого дата-центра в Калуге. В калужском дата-центре будет размещено более 3,8 тыс. серверных стоек c нагрузкой по 15 КВт на каждую. Центр станет самым мощным в структуре холдинга в России.

Ранее сообщалось, что ажиотаж вокруг ИИ повысил спрос на дата-центры. По прогнозам, к 2031 году рынок генеративного ИИ вырастет на 32% до $126,5 млрд.

Фото на обложке: vectorfusionart / Shutterstock

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