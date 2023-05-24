Ажиотаж вокруг ИИ повысил спрос на дата-центры

По прогнозам, к 2031 году рынок генеративного ИИ вырастет на 32% до $126,5 млрд. Однако у стремительного развития технологии есть некоторые последствия, которые часто упускают — по мере ее внедрения растет спрос на вычислительные мощности в центрах обработки данных.

Есть и еще одно обстоятельство: плотность серверных компьютеров, требуемая для ИИ, выделяет значительное количество тепла, что создает проблемы с энергоэффективностью и устойчивым развитием. С другой стороны, потенциально искусственный интеллект и машинное могут повысить производительность ЦОД и упростить эксплуатацию таких технологий, как жидкостное охлаждение.

Криса Стрит, управляющий директор центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, JLL, поделился своими мыслями о проблеме.

Влияние ИИ на центры обработки данных

Искусственный интеллект является основным фактором, определяющим спрос на центры обработки данных, наряду с другими аспектами, такими как растущая зависимость от цифровых развлечений, включая социальные сети, онлайн-игры и стриминг. Более того, государственные услуги, здравоохранение и финансовый сектор, переходящие в онлайн, также требуют надежной цифровой инфраструктуры.

Стрит отмечает: «С технической точки зрения мы наблюдаем увеличение удельной мощности ИТ-систем, поддерживающих приложения искусственного интеллекта. Резкий рост вычислительной мощности создает проблемы для существующих центров обработки данных, особенно для старых объектов, не предназначенных для такого рода приложений.

Такая ситуация делает переход к облачным сервисам обязательным для многих организаций, хотя им также придется решить, как управлять существующей инфраструктурой и средствами».

Читайте по теме:

Почему центры обработки данных перемещаются в города

Мировые дата-центры оказались не готовы к климатическому кризису

Часть объектов можно перепрофилировать, но для модернизации других могут потребоваться значительные усилия, которые, возможно, того не стоят. В качестве альтернативы, на них можно внедрить современные технологии, такие как иммерсионное или жидкостное охлаждение, для решения проблем высокой плотности.

Учитывая огромные ресурсы и вычислительную мощность, необходимые для разработки ИИ, существуют опасения по поводу его влияния на число компаний, способных совершать прорывы в этой области.

Стрит отмечает, что им нужно достаточное масштабирование, чтобы снизить затраты на вычисления или хранение, поскольку это может существенно повлиять на капитальные затраты. Однако предприятия с меньшими требованиями могут использовать частную и общедоступную облачную инфраструктуру для обработки высокопроизводительных рабочих нагрузок ИИ.

Инвестиционный ландшафт в индустрии ЦОД

Стрит отмечает: «Мы по-прежнему видим две основные модели. Первая — более традиционная, ориентированная на недвижимость, которая рассматривает объекты как реальные активы и подразумевает аренду облака или колокейшн. Вторая сопряжена с большим риском и предполагает создание совместного предприятия с оператором для инвестирования в операционную компанию».

Говоря о вызовах, с которыми столкнется индустрия ЦОД в этом году, Стрит указывает на проблемы цепочек поставок, как в производстве генераторов и охладителей, так и с точки зрения инфраструктуры, в частности, коммунальных услуг вроде электричества и водоснабжения.

Он также выделяет еще одну важную проблему: устойчивое развитие. Отрасль должна обеспечивать эффективность и устойчивость от цепочки поставок до услуг, предоставляемых конечным пользователям. Открытость и прозрачность позволят обстоятельно обсудить, как индустрия цифровой инфраструктуры сможет способствовать достижению целей в области устойчивого развития.

В то время как индустрия центров обработки данных постоянно повышает свою энергоэффективность и стремится стать устойчивой, проблема является серьезной, учитывая количество используемой энергии. Однако это та область, которой операторы, инвесторы и конечные пользователи уделяют приоритетное внимание в качестве важного критерия при выборе поставщика услуг.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash