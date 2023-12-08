7 самых востребованных языков программирования 2024 года

Итак, какие из них выдерживают испытание временем, а каким стоит уделить внимание? Вот семь вариантов, которые станут или останутся популярными в 2024 году.

За прошедшие годы появились сотни языков программирования. Что бы вы ни хотели создать, для этого наверняка есть подходящий язык.

Приближается новый год, и тому, кто занимается программированием, наверняка будет любопытно узнать, по-прежнему ли востребованы его навыки или пора подумать о повышении квалификации.

Python

Этот язык славится универсальностью и скоростью разработки. Последние несколько лет Python неуклонно поднимался в рейтингах языков программирования. Считается, что это полезный язык для тех, кто работает с ИИ, а по данным Statista, в 2023 году он был третьим по популярности языком после JavaScript и HTML/CSS.

Индекс TIOBE, который оценивает популярность в том числе по количеству поисковых запросов, в настоящее время поставил Python на первую строчку рейтинга.

Его сильные стороны — способность автоматизировать задачи и улучшать рабочие процессы. Квалифицированные инженеры-программисты с хорошим знанием Python востребованы прямо сейчас и будут востребованы и впредь.

Для разработчиков Python естественно искать решения проблем и способы оптимизировать и совершенствовать процессы.

Java

С момента своего создания в 1995 году Java была надежной и стабильной «рабочей лошадкой». По результатам исследования 14 млн разработчиков, Java является третьим по востребованности языком программирования.

Он широко используется во всем, от веб-разработки до облачных вычислений, приложений интернета вещей и крупномасштабных корпоративных инструментов, и знание Java гарантирует, что вы не останетесь без работы.

PHP

В зависимости от того, кого вы спросите, вам скажут, что этот 28-летний язык программирования либо возвращается, либо никогда не исчезал. Навыки работы на PHP по-прежнему востребованы на рынке труда. Этот язык применяется в основном для веб-разработки, и более 77% веб-сайтов по-прежнему работает на нем. В каждой десятой вакансии разработчика есть требование знать PHP.

C++

C++ продолжает оставаться одним из самых популярных языков программирования в мире, благодаря своей универсальности и высокой производительности.

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ИИ все еще не принес прибыли технологическим гигантам

Широко используемый в игровой индустрии, а также для программирования на системном уровне, где важно взаимодействие с аппаратным обеспечением, C++ постоянно востребован в широком спектре отраслей, что обеспечивает надежную гарантию занятости.

Kotlin

Популярный как для Android, так и для разработки кроссплатформенных приложений, Kotlin поддерживается Google. В 2017 году компания объявила его официальным языком разработки для Android. С тех пор его популярность неуклонно росла.

C#

Ключевой язык в технологическом стеке Microsoft, C# используется для создания веб-приложений, приложений для настольных компьютеров Windows и внутриигровой разработки.

Синтаксис C#, неизменно востребованный в небольших организациях и компаниях корпоративного уровня, покажется знакомым тому, кто уже работал с классическим языком, таким как Java, так что он может быть полезен для повышения квалификации.

JavaScript

Благодаря своей адаптивности JavaScript по-прежнему будет оставаться одним из наиболее востребованных языков программирования. Он применяется в основном для интерфейсной веб-разработки (более 98% всех веб-сайтов так или иначе его используют), и поэтому его можно обнаружить практически в каждом техническое устройство, с которым вы взаимодействуете, от ноутбука до телефона и Smart TV.

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