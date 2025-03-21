Что такое Snapchat: полное руководство по приложению
Snapchat — приложение для мобильных устройств, которое позволяет обмениваться короткими видео и фотографиями с друзьями. Главная особенность Snapchat — эфемерность контента: отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа.
Это делает приложение вновь популярным среди молодежи. В приложении есть множество инструментов для редактирования фотографий и видео, позволяющие добавить текст, стикеры, фильтры и другие эффекты, делая общение более ярким и креативным.
Если хотите быстро и непринужденно поделиться впечатлениями с близкими, Snapchat станет отличным вариантом. Далее подробно рассмотрим историю создания приложения, его функционал и причины его популярности.
- Истории
Содержание
Что такое Snapchat
Это мобильное приложение, которое позволяет обмениваться короткими видео и фотографиями (снимками) с друзьями. Главная фишка Snapchat — контент исчезает сам собой через 24 часа.
В приложении также можно найти новых друзей, участвовать в интересных активностях и использовать его в маркетинге.
История создания Snapchat
Snapchat появился в 2011 году благодаря группе студентов Стэнфордского университета. В 2011 году Эван Шпигель, Бобби Мерфи и Реджи Браун придумали идею мессенджера, где сообщения исчезают после прочтения. Это отличало их приложение от традиционных соцсетей и сделало Snapchat уникальным.
Как всё начиналось:
- Идея — Реджи Браун предложил создать программу, где фотографии исчезают сразу после просмотра. Эван Шпигель и Бобби Мерфи помогли воплотить эту задумку в реальность.
- Запуск — в сентябре 2011 года первая версия Snapchat вышла под названием Picaboo, но вскоре получила другое название.
- Популярность — в 2012 году пользователи стали активно скачивать Snapchat, особенно среди подростков и студентов.
Чем Snapchat выделился среди конкурентов:
- Эффект исчезающих сообщений — пользователи могли отправлять фото и видео, не беспокоясь о сохранности контента.
- Интерактивные фильтры — появление «линз», которые изменяют внешность в реальном времени, сделало приложений ещё популярнее.
- Истории — формат коротких видео, которые исчезают через 24 часа.
Snapchat продолжает развиваться, привлекая миллионы пользователей. В 2013 году Facebook* пытался купить компанию за $3 млрд, но основатели отказались. Это решение доказало, что у Snapchat было большое будущее.
В 2017 году Snapchat провели IPO, где привлекли $24 млрд инвестиций и заняли свою нишу на рынке мобильных приложений.
Как использовать Snapchat
Snapchat — это популярное приложение для общения, где фото и видео исчезают спустя несколько секунд. Оно идеально подходит для тех, кто любит делиться моментами в реальном времени, не перегружая память телефона.
Как начать пользоваться Snapchat:
- Установите приложение — скачайте его из App Store или Google Play, если у вас iOS.
- Создайте аккаунт — укажите имя, дату рождения и придумайте логин.
- Добавьте друзей — найдите их через контакты или отсканируйте Snapcode.
- Снимайте Snap'ы — делайте фото или видео, добавляйте фильтры и текст.
- Отправляйте сообщения — делитесь моментами, которые исчезают после просмотра.
- Создавайте истории — выкладывайте снимки, которые будут доступны 24 часа.
Почему Snapchat так популярен
Snapchat ворвался в мир соцсетей как что-то новое и необычное. В отличие от других платформ, где публикации остаются навсегда, здесь фото и видео исчезали через несколько секунд. Это привлекало пользователей, особенно молодежь, которые хотели делиться моментальным контентом.
Snapchat стал популярным благодаря:
- Исчезающим сообщениям — фото и видео удалялись сразу после просмотра, что создавало эффект «здесь и сейчас».
- Фильтрам и эффектам — Snapchat первым предложил маски и анимации, которые изменяли лицо в реальном времени.
- Приватности — пользователи получали уведомление, если кто-то сделал скриншот их снимка.
Со временем конкуренция выросла. TikTok и другие платформы переняли его главные фишки. Однако Snapchat по-прежнему остается востребованным среди:
- Подростков и молодежи, которым важна приватность.
- Фанатов AR-фильтров, ведь Snapchat до сих пор лидирует в технологиях дополненной реальности.
- Тех, кто ценит живое общение, ведь тут можно отправлять фото и видео, не загружая их в профиль.
Что это значит для бизнеса
Snapchat сейчас не такой популярный, как раньше, но все еще удерживает свою нишу.
Приложение по-прежнему предоставляет уникальные возможности для брендов и компаний. Особенно это актуально для тех, кто ориентирован на молодежь.
Преимущества Snapchat для бизнеса:
- Доступ к молодой аудитории — основная часть пользователей Snapchat — поколение Z. Это те, кто игнорирует традиционную рекламу и любит живое общение.
- Эффективная реклама — платформе удалось встроить нативные объявления, которые выглядят органично среди пользовательского контента.
- AR-фильтры и линзы — бренды могут создавать собственные маски и эффекты, что повышает вовлеченность. Например, косметические компании делают фильтры с возможностью «примерить» макияж.
- Snapchat Stories и эксклюзивный контент — бренды могут публиковать закулисные кадры, анонсы, акции, создавая ощущение уникальности.
Крупные компании уже используют Snapchat для продвижения. Например, Nike запускал AR-фильтры, позволяя пользователям «примерить» кроссовки. McDonald’s создал линзу, превращающую лицо в Биг Мак, что вызвало волну обсуждений.
Читайте по теме:
10 фактов о Snapchat, которые мы узнали из ее заявки на IPO
Как работается в Snapchat — самой закрытой компании в сфере технологий
Даже небольшие бизнесы могут извлечь выгоду — например, местное кафе может предлагать скидку за публикацию с его геофильтром.
Snapchat может быть не лидером среди соцсетей, но для брендов, которые хотят выделиться, это по-прежнему мощный инструмент.
Преимущества Snapchat
Это инструмент, который выделяется среди других соцсетей благодаря нестандартным возможностям. Как мы упоминали выше, приложение позволяет быстро делиться контентом, который исчезает через 24 часа, а отправленные сообщения могут быть доступны всего 10 секунд.
Главные преимущества приложения:
- Формат живого общения — сообщения исчезают, что делает общение более спонтанным. Это означает, что пользователи не боятся публиковать контент без обработки.
- Фильтры и линзы — уникальные эффекты для фото и видео позволяют создавать креативные снимки и привлекать внимание.
- Возможность отправлять «снапы» только определённым людям или публиковать их в общей истории.
- Приложениями можно легко обмениваться, подключая аккаунты к другим соцсетям.
- Контакты добавляются просто — через телефонную книгу, никнейм или Snapcode.
Будущее Snapchat: что дальше?
Приложение продолжает развиваться, добавляя AR-фильтры и возможности для виртуального шопинга. Snapchat не копирует конкурентов, а сохраняет свою уникальность, ориентируясь на пользователей, которым нужно приватное и веселое общение.
*Meta и принадлежащие ей Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
Фото на обложке: We Are / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»
- 1 Snapchat стал самым скачиваемым приложением в России Мессенджер за один день поднялся на пятьдесят позиций в рейтинге популярных приложений 08 декабря 19:48
- 2 Суд пригрозил WhatsApp, Spotify и Snapchat миллионными штрафами Причина уже привычная – отказ локализовать данные россиян 07 июля 04:00
- 3 Десять советов по использованию Snapchat Как для новичков, так и для поклонников приложения 11 марта 23:00
- 4 В Snapchat появится deepfake-функция Cameos Как заявили в Snapchat, официальное обновление выйдет 18 декабря 09 декабря 19:05