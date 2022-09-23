«Яндекс» откроет свой крупнейший дата-центр в Калуге

«Яндекс» начал строительство своего четвертого дата-центра, чтобы покрыть растущий спрос на облачные услуги, — он станет самым мощным в структуре холдинга в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Дата-центр будет располагаться в Калуге, на территории индустриального парка «Грабцево». Открытие первой зоны планруется на второе полугодие 2023 года.

В калужском дата-центре будет размещено более 3,8 тыс. серверных стоек c нагрузкой по 15 КВт на каждую. Площадь дата-центра составит 130 тыс. кв. м. Общая проектная мощность площадки — 63 МВт, это в 1,5 раза превосходит мощности самого высоконагруженного дата-центра «Яндекса» из ныне существующих.

До сих пор для развития облачных технологий в России «Яндекс» использовал три дата-центра, расположенных во Владимирской, Рязанской и Московской областях. Калужский дата-центр будет обеспечит работу и внутренней инфраструктуры сервисов «Яндекса,» и облачной платформы Yandex Cloud.

Накануне стало известно о проблемах с центром обработки данных «Яндекса» в Финляндии. Местные власти заморозили активы компании после того, как сооснователь Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС.

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