«Яндекс» откроет свой крупнейший дата-центр в Калуге

«Яндекс» начал строительство своего четвертого дата-центра, чтобы покрыть растущий спрос на облачные услуги, — он станет самым мощным в структуре холдинга в России. Об этом говорится в сообщении компании.
Дата-центр будет располагаться в Калуге, на территории индустриального парка «Грабцево». Открытие первой зоны планруется на второе полугодие 2023 года.
В калужском дата-центре будет размещено более 3,8 тыс. серверных стоек c нагрузкой по 15 КВт на каждую. Площадь дата-центра составит 130 тыс. кв. м. Общая проектная мощность площадки — 63 МВт, это в 1,5 раза превосходит мощности самого высоконагруженного дата-центра «Яндекса» из ныне существующих.
До сих пор для развития облачных технологий в России «Яндекс» использовал три дата-центра, расположенных во Владимирской, Рязанской и Московской областях. Калужский дата-центр будет обеспечит работу и внутренней инфраструктуры сервисов «Яндекса,» и облачной платформы Yandex Cloud.
Накануне стало известно о проблемах с центром обработки данных «Яндекса» в Финляндии. Местные власти заморозили активы компании после того, как сооснователь Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» открыл сервис для обработки данных сторонним компаниям и запустил «умное» резервное копирование
- 2 3 совета от практика: как перейти на российское ПО и повысить качество разработки
- 3 5 шагов к безопасности: как компании предотвратить утечку данных через рассылочные программы
- 4 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
- 5 Умные автоответчики — какой выбрать? Сравнение отечественных виртуальных помощников
ВОЗМОЖНОСТИ
23 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022