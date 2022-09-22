Власти Финляндии арестовали активы «Яндекса»

Власти Финляндии заморозили активы «Яндекса» после того, как сооснователь компании Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Издание уточняет, что заморозка активов, вероятно, не окажет прямого влияния на деятельность компании. Представитель «Яндекса» отказался от комментариев RB.RU.

«Яндекс» управляет транспортной службой Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в Мянтсяля. Весной Yandex Oy сменил название на Global DC Oy в Финляндии.

Аркадий Волож попал под санкции ЕС в июне 2022 года, после чего покинул все посты в компании и вышел из совета директоров. Сообщалось также о планах Воложа оспорить решение ЕС о включении его в санкционный список.

По информации Helsingin Sanomat, финские власти также заморозили компанию по управлению курортной недвижимостью братьев Ротенбергов.

Заморозка активов означает, что их нельзя передать в залог или продать без разрешения судебного исполнителя.

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