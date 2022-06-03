Аркадий Волож покинет совет директоров и пост гендиректора ГК «Яндекса»

Аркадий Волож покинет совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса». 3 июня Евросоюз ввел персональные санкции против Воложа. Сразу после объявления об этом акции основанного им «Яндекса» упали на 10%.

Сооснователь «Яндекса» также перестанет занимать руководящие должности в международных «дочках» корпорации, говорится в сообщении группы.

Аркадий Волож не является контролирующим акционером «Яндекса». Он владеет 45,3% голосующей доли в компании через семейный траст. Волож не будет принимать решения относительно голосования пока в отношении него действуют санкции, уточняется в заявлении.

«Пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров», – заявил Аркадий Волож.

Экономическая доля Воложа в «Яндексе» составляет 8,6%, сообщили в компании. Там подчеркнули, что персональные санкции против Воложа не распространяются на саму компанию и ее дочерние структуры.

3 июня Европейский союз ввел персональные санкции в отношении сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он и еще порядка 60 физических лиц-россиян попали под ограничения со стороны ЕС в рамках шестого пакета санкций против России.

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