Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обжалует санкции ЕС

Бывший CEO и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож оспорит решение ЕС о включении его в санкционный список.

Волож попал под санкции ЕС в рамках шестого пакета, который был принят 3 июня. Сразу после публикации документа акции «Яндекса» на Мосбирже падали на 10–14%.

Санкции в отношении Воложа были объявлены 3 июня. В тот же день он покинул руководящие должности в группе «Яндекс» и ее международных «дочках», а также вышел из состава совета директоров компании.

«Мы окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение», — говорится в сообщении пресс-службы компании (цитата по ТАСС).

Как сообщалось, вместе с Воложем в шестой санкционный список ЕС попали 18 организаций и 60 россиян. В списке фигурируют, например, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка и их дети, председатель совета директоров «НМГ» Алина Кабаева.

Кроме того, шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение нескольких российских банков от международной платежной системы SWIFT и другие ограничения.

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