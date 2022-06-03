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Евросоюз ввел персональные санкции против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Европейский союз ввел персональные санкции в отношении сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он и еще порядка 60 физических лиц-россиян попали под ограничения со стороны ЕС в рамках шестого пакета санкций против России.

Евросоюз ввел персональные санкции против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа

Аркадий Волож включен в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций, который ЕС принял в связи с проведением Россией военной операции на Украине. Полный список попавших под санкции россиян опубликован в журнале Европейского союза.

Сразу после публикации документа о санкциях в отношении Воложа акции основанного им «Яндекса» на Мосбирже упали на 10%. 

Вместе с Воложем в шестой санкционный список ЕС попали 18 организаций и 60 россиян. В списке фигурируют, например, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка и их дети, председатель совета директоров «НМГ» Алина Кабаева.

Кроме того, шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение нескольких российских банков от международной платежной системы SWIFT и другие ограничения.

Фото на обложке: zen.yandex

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