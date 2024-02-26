Плюсы и минусы мультиоблачной инфраструктуры

Некоторые компании, использующие облачные технологии, работают с двумя или более провайдерами публичных облаков. Это происходит потому, что ИТ-инфраструктура компаний сложная и разветвлённая, и пользоваться услугами разных поставщиков часто эффективнее и выгоднее. О принципах управления мультиклаудом рассказал генеральный директор ISPsystem Павел Гуральник.
Что такое мультиоблако
Пока в России более распространены гибридные облака под конкретный проект. То есть используются общедоступные вычислительные мощности наряду с собственным дата-центром. Однако компании начинают интересоваться мультиоблаками. Разберёмся, чем гибридное отличается от мультиоблака.
Гибридные архитектуры сочетают публичные и частные облака. Компании могут использовать основные преимущества обоих. Например, балансировку нагрузки, как в публичном облаке, и надёжность хранения данных, как в частном. При этом гибридное облако может быть частью мультиоблачной инфраструктуры компании.
В мультиоблачных архитектурах сочетаются разные типа облаков, включая частные. Работа с мультиоблаком предполагает одновременное использование ресурсов: платформ, облачных сервисов и функциональных возможностей, а также нескольких провайдеров без привязки к одному поставщику услуг.
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Преимущества
- Контроль расходов. Во многих случаях организации используют несколько облаков, потому что хотят воспользоваться скидками, которые предлагают разные провайдеры. Однако управление такой сложной средой может привести к увеличению расходов.
- Повышение эффективности. Инструменты упрощают управление ИТ-инфраструктурой, соответственно, снижается нагрузка на ИТ-персонал.
- Быстрый запуск новых приложений и сервисов.
- Прозрачность мультиоблачной среды.
- Эффективное управление безопасностью с соблюдением нормативных требований.
- Доступность. Это одна из основных причин использования нескольких облаков. При проблемах в одном облаке можно перенести рабочие нагрузки в другую облачную среду.
- Диверсификация ИТ-инфраструктуры и снижение зависимости от одного вендора.
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Недостатки
Управление несколькими облаками может быть сопряжено с некоторыми трудностями и ограничениями.
- Сложность среды. Для эффективного управления мультиоблаком иногда трудно переключаться между облачными провайдерами.
- Интеграция облачных провайдеров. Чтобы использовать возможности мультиоблачных сред, нужны приложения, которые можно перемещать между облаками. Из-за различий между провайдерами добиться этого бывает сложно.
- Управление счетами за облачные услуги. У каждого облачного провайдера своя структура цен, система биллинга и форматы счетов. В результате управление счетами и расходами в мультиоблачной среде может стать сложной задачей.
- Нехватка кадров. Найти специалистов, обладающих необходимыми навыками для развёртывания конкретного облака, непросто. Возможно, придётся обучать их самостоятельно.
- Синхронизация. Поскольку API облачных провайдеров различаются, это затрудняет синхронизацию рабочих нагрузок в разных облаках.
- Безопасность и распределение нагрузки. Не всегда просто обеспечить безопасность данных и рабочих нагрузок в разных облаках. Если используется несколько провайдеров, следить за соблюдением политик безопасности и нормативных требований может быть нелегко.
- Неунифицированный инструментарий. В каждом облаке для выполнения одной и той же задачи могут использоваться разные инструменты.
Другие нюансы использования мультиоблачной инфраструктуры
Специализированные инструменты для мультиоблачной инфраструктуры позволяют централизованно управлять всеми ресурсами, независимо от того, где они расположены: в частном, публичном облаке или на физическом оборудовании. Какие возможности они дают:
- Централизованное управление ресурсами. Управление ресурсами «из одного окна» упрощает их мониторинг, планирование и оптимизацию использования.
- Квотирование и выделение ресурсов. Централизованное распределение квот на ресурсы между пользователями или подразделениями помогает контролировать расходы и обеспечивать справедливое распределение ресурсов.
- Автоматизация процессов. Автоматизация рутинных операций, связанных с управлением ИТ-инфраструктурой, высвобождает ИТ-специалистов для более важных задач.
- Анализ данных. Подробные данные о распределении и использовании ресурсов помогают выявлять проблемы и принимать обоснованные решения.
- Самообслуживание. Исключает сложный процесс предоставления ИТ-ресурсов.
- Мониторинг. Дает единое представление об облачных ресурсах.
- Гибкость. Позволяет распределять проекты по наиболее подходящим провайдерам, сервисам и площадкам. Для оптимизации можно переносить рабочие нагрузки в разные облачные среды.
При выборе решения также нужно учитывать качество технической поддержки и компетентность провайдера, набор и стоимость услуг, ориентируясь на успешные кейсы.
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Зарубежные и российские специализированные решения управления облаками
Для мониторинга, защиты и оптимизации развертывания облаков удобно использовать единую платформу. Такие платформы и инструменты предоставляют разные возможности: от мониторинга расходов до управления инфраструктурой и производительностью приложений. Вот некоторые примеры зарубежных решений.
CloudZero AnyCost. Собирает, нормализует и представляет данные о затратах при работе с такими облачными провайдерами, как AWS, Azure, GCP, а также с программными платформами Snowflake, New Relic, Kubernetes, MongoDB и Databricks. Даёт полную картину затрат на развёртывание и эксплуатацию продуктов.
LaceWork. Управляет угрозами и защищает учётные записи в Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud (GCP). Всё это на одной платформе. Продукт также можно использовать для защиты Kubernetes и гибридных облачных сред. Он отслеживает поведение пользователей, конфигурации приложений, уязвимости процессов и сетей, позволяет оперативно принимать меры.
Terraform. Использует один рабочий процесс для координации работы с несколькими провайдерами, управления, предоставления ресурсов, защиты и аудита любой инфраструктуры. Упрощает оркестрацию и управление соответствием требованиям в масштабных облачных инфраструктурах, а также снижает риски, минимизирует усилия и затраты на управление и повышает производительность.
Рассмотрим российский рынок решений для управления мультиоблачной инфраструктурой. Мультиоблака с использованием российских средств виртуализации чаще всего используются компаниями из госсектора, финансовыми организациями и другими заказчиками, чья ИТ-инфраструктура должна соответствовать требованиями регуляторов. Среди отечественных решений можно отметить:
Yandex Cloud, CloudRu и VK Cloud. Предоставляют услуги по хранению данных, вычислениям и разработке приложений в мультиоблачной среде.
Yandex.DataLens. Решение используется для анализа данных, позволяет визуализировать данные и создавать отчёты.
Depo Cloud Systems. Платформа виртуализации, предназначенная для реализации многофункциональных облачных решений.
CloudMaster. Предлагает единое окно управления мультиоблаками и ресурсами. Даёт автоматизировать работу с мультиоблачной ИТ-инфраструктурой, оптимизировать затраты на облака, анализировать данные и визуализировать результаты.
«Супер». Позволяет назначать квоты и ограничения на ИТ-ресурсы в различных разрезах, централизованно управлять ими в сложном ландшафте.
Cloudate. С её помощью можно развернуть своё облако и подключить к нему ресурсы из внешних публичных облаков.
BillManager. В связке с системами DCImanager и VMmanager образует полнофункциональное решение для управления облачной и мультиоблачной инфраструктурой. Служит для управления мультиоблаком, автоматизации предоставления ресурсов пользователям, а также продажи облачных услуг внутри компаний и внешним клиентам.
Мультиоблачность может показаться весьма привлекательной, но это сложная среда, которой трудно управлять. Не говоря уже о том, что использование нескольких облачных провайдеров может увеличить расходы. Выбирая решение для управления мультиоблачной средой, обратите внимание на инструменты с функциями визуализации и централизованного мониторинга.
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