Плюсы и минусы мультиоблачной инфраструктуры

Некоторые компании, использующие облачные технологии, работают с двумя или более провайдерами публичных облаков. Это происходит потому, что ИТ-инфраструктура компаний сложная и разветвлённая, и пользоваться услугами разных поставщиков часто эффективнее и выгоднее. О принципах управления мультиклаудом рассказал генеральный директор ISPsystem Павел Гуральник.

Что такое мультиоблако

Пока в России более распространены гибридные облака под конкретный проект. То есть используются общедоступные вычислительные мощности наряду с собственным дата-центром. Однако компании начинают интересоваться мультиоблаками. Разберёмся, чем гибридное отличается от мультиоблака.

Гибридные архитектуры сочетают публичные и частные облака. Компании могут использовать основные преимущества обоих. Например, балансировку нагрузки, как в публичном облаке, и надёжность хранения данных, как в частном. При этом гибридное облако может быть частью мультиоблачной инфраструктуры компании.

В мультиоблачных архитектурах сочетаются разные типа облаков, включая частные. Работа с мультиоблаком предполагает одновременное использование ресурсов: платформ, облачных сервисов и функциональных возможностей, а также нескольких провайдеров без привязки к одному поставщику услуг.

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Преимущества

Контроль расходов. Во многих случаях организации используют несколько облаков, потому что хотят воспользоваться скидками, которые предлагают разные провайдеры. Однако управление такой сложной средой может привести к увеличению расходов.

Повышение эффективности. Инструменты упрощают управление ИТ-инфраструктурой, соответственно, снижается нагрузка на ИТ-персонал.

Быстрый запуск новых приложений и сервисов.

Прозрачность мультиоблачной среды.

Эффективное управление безопасностью с соблюдением нормативных требований.

Доступность. Это одна из основных причин использования нескольких облаков. При проблемах в одном облаке можно перенести рабочие нагрузки в другую облачную среду.

Диверсификация ИТ-инфраструктуры и снижение зависимости от одного вендора.

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Недостатки

Управление несколькими облаками может быть сопряжено с некоторыми трудностями и ограничениями.

Сложность среды. Для эффективного управления мультиоблаком иногда трудно переключаться между облачными провайдерами.

Интеграция облачных провайдеров. Чтобы использовать возможности мультиоблачных сред, нужны приложения, которые можно перемещать между облаками. Из-за различий между провайдерами добиться этого бывает сложно.

Управление счетами за облачные услуги. У каждого облачного провайдера своя структура цен, система биллинга и форматы счетов. В результате управление счетами и расходами в мультиоблачной среде может стать сложной задачей.

Нехватка кадров. Найти специалистов, обладающих необходимыми навыками для развёртывания конкретного облака, непросто. Возможно, придётся обучать их самостоятельно.

Синхронизация. Поскольку API облачных провайдеров различаются, это затрудняет синхронизацию рабочих нагрузок в разных облаках.

Безопасность и распределение нагрузки. Не всегда просто обеспечить безопасность данных и рабочих нагрузок в разных облаках. Если используется несколько провайдеров, следить за соблюдением политик безопасности и нормативных требований может быть нелегко.

Неунифицированный инструментарий. В каждом облаке для выполнения одной и той же задачи могут использоваться разные инструменты.

Другие нюансы использования мультиоблачной инфраструктуры

Специализированные инструменты для мультиоблачной инфраструктуры позволяют централизованно управлять всеми ресурсами, независимо от того, где они расположены: в частном, публичном облаке или на физическом оборудовании. Какие возможности они дают:

Централизованное управление ресурсами. Управление ресурсами «из одного окна» упрощает их мониторинг, планирование и оптимизацию использования. Квотирование и выделение ресурсов. Централизованное распределение квот на ресурсы между пользователями или подразделениями помогает контролировать расходы и обеспечивать справедливое распределение ресурсов. Автоматизация процессов. Автоматизация рутинных операций, связанных с управлением ИТ-инфраструктурой, высвобождает ИТ-специалистов для более важных задач. Анализ данных. Подробные данные о распределении и использовании ресурсов помогают выявлять проблемы и принимать обоснованные решения. Самообслуживание. Исключает сложный процесс предоставления ИТ-ресурсов. Мониторинг. Дает единое представление об облачных ресурсах. Гибкость. Позволяет распределять проекты по наиболее подходящим провайдерам, сервисам и площадкам. Для оптимизации можно переносить рабочие нагрузки в разные облачные среды.

При выборе решения также нужно учитывать качество технической поддержки и компетентность провайдера, набор и стоимость услуг, ориентируясь на успешные кейсы.

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Зарубежные и российские специализированные решения управления облаками

Для мониторинга, защиты и оптимизации развертывания облаков удобно использовать единую платформу. Такие платформы и инструменты предоставляют разные возможности: от мониторинга расходов до управления инфраструктурой и производительностью приложений. Вот некоторые примеры зарубежных решений.

CloudZero AnyCost. Собирает, нормализует и представляет данные о затратах при работе с такими облачными провайдерами, как AWS, Azure, GCP, а также с программными платформами Snowflake, New Relic, Kubernetes, MongoDB и Databricks. Даёт полную картину затрат на развёртывание и эксплуатацию продуктов.

LaceWork. Управляет угрозами и защищает учётные записи в Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud (GCP). Всё это на одной платформе. Продукт также можно использовать для защиты Kubernetes и гибридных облачных сред. Он отслеживает поведение пользователей, конфигурации приложений, уязвимости процессов и сетей, позволяет оперативно принимать меры.

Terraform. Использует один рабочий процесс для координации работы с несколькими провайдерами, управления, предоставления ресурсов, защиты и аудита любой инфраструктуры. Упрощает оркестрацию и управление соответствием требованиям в масштабных облачных инфраструктурах, а также снижает риски, минимизирует усилия и затраты на управление и повышает производительность.

Рассмотрим российский рынок решений для управления мультиоблачной инфраструктурой. Мультиоблака с использованием российских средств виртуализации чаще всего используются компаниями из госсектора, финансовыми организациями и другими заказчиками, чья ИТ-инфраструктура должна соответствовать требованиями регуляторов. Среди отечественных решений можно отметить:

Yandex Cloud, CloudRu и VK Cloud. Предоставляют услуги по хранению данных, вычислениям и разработке приложений в мультиоблачной среде.

Yandex.DataLens. Решение используется для анализа данных, позволяет визуализировать данные и создавать отчёты.

Depo Cloud Systems. Платформа виртуализации, предназначенная для реализации многофункциональных облачных решений.

CloudMaster. Предлагает единое окно управления мультиоблаками и ресурсами. Даёт автоматизировать работу с мультиоблачной ИТ-инфраструктурой, оптимизировать затраты на облака, анализировать данные и визуализировать результаты.

«Супер». Позволяет назначать квоты и ограничения на ИТ-ресурсы в различных разрезах, централизованно управлять ими в сложном ландшафте.

Cloudate. С её помощью можно развернуть своё облако и подключить к нему ресурсы из внешних публичных облаков.

BillManager. В связке с системами DCImanager и VMmanager образует полнофункциональное решение для управления облачной и мультиоблачной инфраструктурой. Служит для управления мультиоблаком, автоматизации предоставления ресурсов пользователям, а также продажи облачных услуг внутри компаний и внешним клиентам.

Мультиоблачность может показаться весьма привлекательной, но это сложная среда, которой трудно управлять. Не говоря уже о том, что использование нескольких облачных провайдеров может увеличить расходы. Выбирая решение для управления мультиоблачной средой, обратите внимание на инструменты с функциями визуализации и централизованного мониторинга.

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