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«ВКонтакте» добавила новые фильтры и обновила дизайн фоторедактора

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Соцсеть «ВКонтакте» представила обновления фоторедактора, раздела фотографий и редактора постов. В числе нововведений: расширенный выбор фильтров и пропорций для обрезки кадра, возможность загружать снимки без альбомов и выбирать между каруселью и сеткой при публикации фото, говорится в сообщении компании.

«ВКонтакте» добавила новые фильтры и обновила дизайн фоторедактора

Новое в фоторедакторе

  • «ВКонтакте» добавила фильтры, которые позволяют усилить контраст и сделать цвета более яркими или мягкими.
  • Также теперь можно выбрать интенсивность фильтра, появилось больше пропорций для обрезки кадра, возможность перемещать область кадрирования и поворачивать ее на любое количество градусов.
  • Также обновился дизайн фоторедактора, чтобы авторам было удобнее выбирать необходимые инструменты. 

Новое для загрузки фото

  • Теперь фотографии можно закрепить в разделе «Фото», чтобы их всегда было видно в профиле. Снимки можно загружать напрямую в раздел фотографий, без добавления в альбом или размещения на стене.
  • Появилась возможность переместить отдельные снимки в архив и скрыть их. Вернуть во вкладку фото или в какой-либо из альбомов можно будет в любой момент.
  • Редактировать альбомы и менять настройки их приватности теперь можно и с мобильных устройств.

Новый интерфейс для создания постов

  • Редактор постов получил новый дизайн, акцент на оперативную публикацию контента. Все расширенные настройки вынесли на отдельный экран.
  • При загрузке фото и видео в обновленном редакторе можно выбрать два формата публикации: сетка и карусель.

Обновления раздела фотографий, фоторедактора и редактора со временем будут доступны для всех пользователей.

В конце июня «ВКонтакте» представила «Базу знаний» для авторов — там собраны материалы о развитии сообществ, данные о существующих инструментах создания контента и рекомендательных алгоритмах.

Фото на обложке: VK

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