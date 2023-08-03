«ВКонтакте» добавила новые фильтры и обновила дизайн фоторедактора

Соцсеть «ВКонтакте» представила обновления фоторедактора, раздела фотографий и редактора постов. В числе нововведений: расширенный выбор фильтров и пропорций для обрезки кадра, возможность загружать снимки без альбомов и выбирать между каруселью и сеткой при публикации фото, говорится в сообщении компании.
Новое в фоторедакторе
- «ВКонтакте» добавила фильтры, которые позволяют усилить контраст и сделать цвета более яркими или мягкими.
- Также теперь можно выбрать интенсивность фильтра, появилось больше пропорций для обрезки кадра, возможность перемещать область кадрирования и поворачивать ее на любое количество градусов.
- Также обновился дизайн фоторедактора, чтобы авторам было удобнее выбирать необходимые инструменты.
Новое для загрузки фото
- Теперь фотографии можно закрепить в разделе «Фото», чтобы их всегда было видно в профиле. Снимки можно загружать напрямую в раздел фотографий, без добавления в альбом или размещения на стене.
- Появилась возможность переместить отдельные снимки в архив и скрыть их. Вернуть во вкладку фото или в какой-либо из альбомов можно будет в любой момент.
- Редактировать альбомы и менять настройки их приватности теперь можно и с мобильных устройств.
Новый интерфейс для создания постов
- Редактор постов получил новый дизайн, акцент на оперативную публикацию контента. Все расширенные настройки вынесли на отдельный экран.
- При загрузке фото и видео в обновленном редакторе можно выбрать два формата публикации: сетка и карусель.
Обновления раздела фотографий, фоторедактора и редактора со временем будут доступны для всех пользователей.
В конце июня «ВКонтакте» представила «Базу знаний» для авторов — там собраны материалы о развитии сообществ, данные о существующих инструментах создания контента и рекомендательных алгоритмах.
Фото на обложке: VK
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