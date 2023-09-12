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VK прекратила листинг ценных бумаг на Лондонской бирже

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK прекратила листинг и торги своими ценными бумагами на Лондонской фондовой бирже (LSE). Решение обусловлено планируемым переездом компании с Британских Виргинских островов в Россию. Торги расписками VK на LSE приостановлены с марта 2022 года.

VK прекратила листинг ценных бумаг на Лондонской бирже

VK объявила о прекращении листинга расписок и торгов ими на Лондонской фондовой бирже. Торги ценными бумагами компании ограничены с 12 сентября, говорится в сообщении VK.

Решение о делистинге обусловлено фактической приостановкой торгов расписками VK с 3 марта 2022 года, а также планируемой редомициляцией компании (сменой прописки бизнеса) с Британских Виргинских островов в Россию. 

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VK сохранит листинг на Московской бирже. На новость о прекращении торгов на LSE бумаги VK в России отреагировали ростом на 1,3%.

11 августа акционеры VK утвердили редомициляцию VK в специальный административный район на острове Октябрьском в Калининградской области.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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