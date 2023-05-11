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Суд оштрафовал VK на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей Mail.ru

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мировой суд Савеловского района Москвы признал VK виновной в утечке данных пользователей почты на Mail.ru.

Суд оштрафовал VK на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей Mail.ru

«ООО "ВК" признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей», — цитирует пресс-секретаря Савеловского суда «Интерфакс».

В суде пояснили, что речь идет о нарушении требований закона «О персональных данных». В результате инцидента был получен «неправомерный доступ к базе данных, содержащей персональные данные пользователей интернет-ресурса Mail.ru».

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Причина случившегося — «проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора».

13 января 2023 года в открытый доступ попали персональные данные пользователей Mail.ru. Они оказались в сети из-за утечки информации в начале 2022 года с другого сервиса.

Фото на обложке: VK

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