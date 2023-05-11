Суд оштрафовал VK на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей Mail.ru

Мировой суд Савеловского района Москвы признал VK виновной в утечке данных пользователей почты на Mail.ru.
«ООО "ВК" признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей», — цитирует пресс-секретаря Савеловского суда «Интерфакс».
В суде пояснили, что речь идет о нарушении требований закона «О персональных данных». В результате инцидента был получен «неправомерный доступ к базе данных, содержащей персональные данные пользователей интернет-ресурса Mail.ru».
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Причина случившегося — «проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора».
13 января 2023 года в открытый доступ попали персональные данные пользователей Mail.ru. Они оказались в сети из-за утечки информации в начале 2022 года с другого сервиса.
Фото на обложке: VK
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