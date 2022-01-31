Управляющая российскими активами VK структура сменила название

В ЕГРЮЛ зарегистрирована смена названия для управляющей российскими активами холдинга VK ООО «Мэйл.Ру Груп». С 27 января компания называется ООО «Компания ВК».

«Компания ВК» управляет или входит в состав учредителей в нескольких крупных структурах VK. На ее балансе активы на 180 млрд рублей, в том числе ООО «Мэйл.Ру Технологии» (преемник ООО «Мэйл.Ру») и ООО «В Контакте».

99,9% в компании принадлежат MGL Mail.ru, которой владеет холдинг VK, где в 2021 году произошла смена акционеров.

«Сбер» в ноябре 2021 года продал 36% в «МФ Технологии» «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей. В декабре «СОГАЗ», где 21,2% принадлежат «Газпрому», выкупил еще 45% в «МФ Технологии» у холдинга USM Алишера Усманова.

Затем «Газпромбанк» принял решение передать «Газпром-медиа холдингу» пакет акций в размере 45% уставного капитала «МФ Технологий» в качестве вклада в имущество.

О ребрендинге в октябре 2021 года объявил уже бывший глава холдинга Борис Добродеев.

«Мы приняли решение о том, чтобы назвать нашу экосистему, нашу группу компаний VK <…> Теперь мы VK. Наконец мы стали пользовательским брендом», — сообщил Добродеев.

Он добавлял, что прежде Mail.ru был больше корпоративным брендом. По его словам, 57% пользователей считают, что Mail.ru — это в первую очередь почтовый сервис. Многие сервисы экосистемы не ассоциировались у пользователей с компанией.

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Фото на обложке: vk