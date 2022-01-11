В совет директоров VK вошли представители «СОГАЗа» и «Газпром-медиа»

VK обновила состав совета директров. В него вошли председатель правления страховой группы «СОГАЗ» Антон Устинов и директор юридической дирекции «Газпром-медиа Холдинг» Дмитрий Чудаков. Об этом сообщается в материалах компании.

Они сменили на этих постах первого заместителя гендиректора VK Владимира Габриеляна и генерального содиректора СП «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева.

Изменения в составе совета директров компании происходят на фоне недавних обновлений в структуре акционеров «МФ Технологий» (контролирует 57,3% голосующих и 4,8% обыкновенных акций VK).

В середине декабря в совет директоров также вошел Сергей Куприянов — пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Он стал неисполнительным директором.

В настоящее время в совет также входят председатель совета директоров и сооснователь холдинга VK Дмитрий Гришин, финансист из Naspers Марк Ремон Сорор, исполнительный директор по котирующимся на бирже интернет-активам этой структуры Чарльз Сирл и ее независимый казначей Жако Ван Дер Мерве. Кроме того в совет входят независимые директора — экс-гендиректор Naver Corp. Сан Хун Ким и аудитор Ян Буне. Еше один неисполнительный директор в составе совета — гендиректор «МФ Технологии» Ульяна Антонова.

«Сбер» в ноябре 2021 года продал 36% в «МФ Технологии» «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей. В декабре «СОГАЗ», где 21,2% принадлежат «Газпрому», выкупил еще 45% в «МФ Технологии» у холдинга USM Алишера Усманова. Затем «Газпромбанк» принял решение передать «Газпром-Медиа Холдинг» пакет акций в размере 45% уставного капитала «МФ Технологии» в качестве вклада в имущество.

13 декабря новым гендиректором VK стал Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. На этом посту он сменил Бориса Добродеева, который руководил холдингом с 2016 года.

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