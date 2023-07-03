Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям VK покинули компанию

Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь решили покинуть компанию и заняться собственным проектом, говорится в сообщении VK.
С 3 июля управлять социальной сетью будет коллегиальный орган — управляющая команда, в которую войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте».
Новая команда будет ответственна за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений «ВКонтакте».
«Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте". Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей», — прокомментировал изменения гендиректор VK Владимир Кириенко, слова которого приводятся в сообщении.
- Марина Краснова работает в VK c 2012 года. Прошла путь от продуктового менеджера до заместителя руководителя социальной̆ сети «Одноклассники». В 2019 году присоединилась к команде «ВКонтакте» в роли директора по продукту. С 2021 года возглавила социальную сеть в качестве CEO.
- Александр Тоболь присоединился к VK в 2012 году и прошел путь от разработчика до руководителя разработки видеоплатформы и ленты «Одноклассников». Стал техническим директором «ВКонтакте» в ноябре 2019 года, а в конце 2022 — вице-президентом по технологиям и разработке VK.
Фото на обложке: VK
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