Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям VK покинули компанию

«Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте". Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей», — прокомментировал изменения гендиректор VK Владимир Кириенко, слова которого приводятся в сообщении.

