Директор по маркетингу «ВКонтакте» покинул компанию, будет развивать проект вместе с экс-CEO соцсети

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Володин ушел из компании, сообщил RB.RU представитель соцсети. Он будет развивать собственный проект вместе с бывшим CEO «ВКонтакте» Мариной Красновой и экс-техническим директором соцсети Александром Тоболем.
Володин начал работать в VK в 2015 году, был директором по развитию и партнерствам в «Одноклассниках», с 2020 года — директором по развитию и коммуникациям единой видеоплатформы VK. В 2021 году его назначили на должность директора по маркетингу «ВКонтакте».
Александр Володин. Фото: пресс-служба VK
«Хочу сказать огромное спасибо всей команде <…>. За это время мы реализовали сотни проектов, чего только стоит запуск VK NFT, который дал старт развитию web3 в социальной сети. Желаю команде удачи и никогда не останавливаться! А я присоединюсь к Марине Красновой и Александру Тоболю в работе над собственным проектом», — сообщил Володин, слова которого цитирует пресс-служба.
Накануне стало известно об уходе из VK гендиректора «ВКонтакте» Марины Красновой и вице-президента по технологиям и разработке VK, технического директора соцсети Александра Тоболь. Они сообщили, что займутся «собственным проектом». Управление социальной сетью при этом перешло к коллегиальному органу.
Фото на обложке: VK
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