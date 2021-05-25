«ВКонтакте» запустила сервис «Питомцы» с возможностью следить за графиком прививок животных

«ВКонтакте» запустила сервис «Питомцы», в котором пользователи могут завести паспорта своих любимцев, а также начать следить за графиком их вакцинации. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе сервиса.

Приложение позволит узнать больше об уходе за домашними животными и спланировать необходимые процедуры: напомнит о прививках и приеме лекарств, поможет запланировать поход к ветеринару.

Изображение: «ВКонтакте»

В ближайшее время пользователи смогут делиться моментами из жизни любимцев, собранными в сервисе, в историях или записях на своей странице. Также в будущем «Питомцы» дополнятся справочником по экстренным ситуациям со списком ближайших ветеринарных клиник, возможностью онлайн-покупки корма и генерации QR-кода профиля владельца животного — его можно разместить на ошейнике.

Сервис также будет полезен тем, кто только планирует завести домашнее животное. В экспертных статьях можно узнать о том, как выбирать любимцев и ухаживать за ними.

«Результаты исследований показывают: хотя бы одно домашнее животное есть у 73% россиян. А по оценкам "ВКонтакте", больше 10 млн жителей нашей страны регулярно участвуют в тематических обсуждениях, связанных со своими любимцами, публикуют посты и комментарии. Поэтому мы решили создать удобный сервис, который поможет владельцам питомцев сделать уход за ними более простым», — сообщил директор по развитию суперприложения «ВКонтакте» Антон Циварев.

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