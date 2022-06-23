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VK Play снизила комиссию для всех разработчиков игр до 5%

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK Play изменила условия распределения прибыли для игровых студий — теперь комиссия для них составит 5% вместо 30% ранее.

VK Play снизила комиссию для всех разработчиков игр до 5%

«VK Play, российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента, анонсирует новые условия распределения прибыли в рамках поддержки игровых студий, которые хотят добавить свои проекты в каталог VK Play. Комиссия площадки составит всего 5% (включая комиссию платежных систем), а разработчики получат при этом 95% выручки», — говорится в сообщении VK.

Условия программы будут действовать как для начинающих проектов, у которых еще не сформировалась аудитория, так и для студий, которые сами приводят пользователей в игру. Ранее комиссия составляла 30%

Также на старте VK Play будет предоставлять до 350 тыс. показов проекту — это позволит определить метрики продукта и на основании полученных данных предложить обьем дальнейшего фичеринга и трафика.

Программа также распространяется на портированные на ПК мобильные игры, через которые разработчики получают 10–15% выручки от in-app платежей. Портированные игры можно размещать как через клиент, так и веб-версию.

  • VK запустила VK Play 25 апреля. Площадка анонсировалась как «единая точка доступа» к игровому контенту для сообщества геймеров в России.
  • На старте VK Play представила каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В дальнейшем планируется запуск собственного медиа об игровой индустрии, интеграция с социальными сетями.

Фото на обложке: Unsplash

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