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VK Play запустила площадку для стримингов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK Play запустила в бета-тест новую стриминговую площадку VK Play Live. Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой площадки. Комиссия составит 10% на все платные подписки.

VK Play запустила площадку для стримингов

Сейчас на VK Play Live можно проводить прямые трансляции, просматривать и вести стримы в качестве 4к, общаться в чате, создавать платные подписки на канал стримера от 10 рублей и выше и другое. 

 

В разработке сервиса принимала участие команда DonationAlerts — российского сервиса монетизации стримов, поэтому платформа нативно интегрирована с инструментами DonationAlerts.

VK Play была запущена 25 апреля. Сейчас на площадке представлен каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В дальнейшем планируется запуск собственного медиа об игровой индустрии, интеграция с социальными сетями.

Фото на обложке: Unsplash

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