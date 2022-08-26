VK Play запустила площадку для стримингов

VK Play запустила в бета-тест новую стриминговую площадку VK Play Live. Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой площадки. Комиссия составит 10% на все платные подписки.
Сейчас на VK Play Live можно проводить прямые трансляции, просматривать и вести стримы в качестве 4к, общаться в чате, создавать платные подписки на канал стримера от 10 рублей и выше и другое.
В разработке сервиса принимала участие команда DonationAlerts — российского сервиса монетизации стримов, поэтому платформа нативно интегрирована с инструментами DonationAlerts.
VK Play была запущена 25 апреля. Сейчас на площадке представлен каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В дальнейшем планируется запуск собственного медиа об игровой индустрии, интеграция с социальными сетями.
Фото на обложке: Unsplash
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