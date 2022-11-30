VK откроет бизнесу доступ к закрытым тестам новых инструментов продвижения в сети

VK запустила Центр бета-тестирования технологий для продвижения бизнеса в сети. Компаниям дадут доступ к закрытым бета-тестам новых инструментов «VK Рекламы» и других продуктов, сообщил директор по продукту рекламных технологий VK Станислав Бонбин в ходе VK MarTech Day.

Сейчас в Центре можно подать заявку на тестирование новых инструментов для продвижения сообществ и промопостов в соцсетях. Модели подбора объявлений «VK Рекламы» проанализируют несколько десятков признаков. Система будет показывать рекламу тем, кто перейдет в сообщество, подпишется на него, оставит комментарий или лайк к посту.

По данным Бонбина, на продвижение сообществ приходится порядка 70% рекламных кампаний в соцсетях. Новый инструмент протестировали более 5 тыс. предпринимателей. «Как показывают результаты, с его помощью сообщества привлекают подписчиков в среднем на 72% дешевле», — сообщил он.

В ближайшее время в Центре тестирования технологий появится несколько новых инструментов. Авторы и бизнес смогут отдельно продвигать видео, прямые трансляции и мини-приложения.

Для музыкантов и артистов «VK Реклама» разрабатывает специальные модели и инструменты, которые позволят продвигать треки и привлекать новых слушателей.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» обновила правила для сообществ и отказалась от нескольких ограничений — так, теперь у авторов нет лимита на количество публикаций прямой и нативной рекламы, которую они выпускают самостоятельно. Изменения вступили в силу 23 ноября.

Фото на обложке: VK