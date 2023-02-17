VK продаст платформу для ресторанов R_keeper основателям сервиса

VK подписала обязывающие соглашения о продаже компании «Фудплекс», ключевой продукт которой — многофункциональная платформа для ресторанов R_keeper. Об этом говорится в сообщении VK.

Покупателями выступили основатели платформы — Григорий Гуревич и Евгений Малахов. Ожидется, что сделка будет закрыта в марте. Сумма сделки и причины продажи не уточняются.

Гуревич и Малахов вместе со Сбербанком и Rambler&Co учредили платформу для ресторанного рынка «Фудплекс» в июле 2018 года. Тогда бывшая «дочка» Сбербанка — ООО «Цифровые активы» — владела 44% в ООО «Фудплекс», Rambler&Co — 30%, Гуревич — 13%, Малахов — 12%. Согласно данным системы «Контур.Фокус», предприниматели вышли из капитала компании в декабре 2019 года. Тогда же контроль получило бывшее совместное предприятие «Сбера» и VK «О2о Холдинг».

Полностью под контроль VK «Фудплекс» перешел в сентябре 2022 года после раздела активов со «Сбером».

R_keeper оказывает услуги автоматизации кафе и ресторанов, баров и заведений быстрого облуживания. На сайте компании отмечается, что она работает с 65 тыс. заведениями общественного питания.

Выручка ООО «Фудплекс» по итогам 2021 года составила 23,5 млн рублей против 19,6 млн рублей в 2020 году. Чистый убыток достиг почти 1,5 млрд рублей.

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