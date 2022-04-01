Еще один топ-менеджер «Ростелекома» перешел в VK

Новым вице-президентом по маркетингу VK назначена Инна Походня, которая ранее занимала такую же должность в «Ростелекоме», сообщила пресс-служба компании.

На новой должности Походня будет курировать построение новой вертикали маркетинга и объединит под своим руководством все маркетинговые направления холдинга. Отмечается, что одним из ключевых направлений ее работы станет усиление позиционирования бренда VK и улучшение восприятия отдельных продуктов как элементов единой экосистемы.

В VK Походня перешла из «Ростелекома», где последние несколько лет одновременно занимала позицию вице-президента по маркетингу «Ростелекома» и директора по маркетингу Tele2. До прихода в Tele2 в 2015 году Походня возглавляла направление маркетинга в Masterсard в России, Беларуси, Казахстане и Армении.

Также Походня имеет обширный опыт в сфере FMCG, где она проработала свыше девяти лет. Гендиректор VK Владимир Кириенко отметил, что Походня опытный профессионал.

Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, был назначен гендиректором VK 13 декабря 2021 года. С 2016 года Кириенко занимал разные должности в «Ростелекоме». С декабря 2017 года назначен первым вице-президентом «Ростелекома». В феврале 2022 года в VK перешли еще два топ-менеджера «Ростелекома».

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