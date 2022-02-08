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VK назначила трех новых вице-президентов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK объявила о формировании новой организационной структуры. Компания назначила трех новых вице-президентов. Изменения проходят в рамках стратегии компании, направленной на развитие экосистемы и ее укрепление на российском рынке.

VK назначила трех новых вице-президентов
  • Старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса стал Александр Айвазов, который ранее отвечал за развитие бизнеса «Ростелекома» в должности вице-президента. Помимо указанных сфер в VK он будет также курировать M&A и направление онлайн-образования.
Александр Айвазов
Александр Айвазов. Фото: VK 
  • Старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов назначен Степан Ковальчук, до назначения он уже работал в VK и занимал должность вице-президента по развитию бизнеса компании. В новой роли Ковальчук станет курировать стратегические для компании направления музыки и контента, а также работу с сообществами.
Степан Ковальчук
Степан Ковальчук. Фото: VK 

В новое подразделение войдут и другие команды, в частности департамент по видеоконтенту и музыкальным сервисам, который возглавляет вице-президент Андрей Димитров, а также дирекция рекомендательных систем во главе с Сергеем Шалаевым.

  • Вице-президентом по связям с государственными органами назначена Ирина Сиренко, которая, как и Айвазов, ранее работала в «Ростелекоме». Там она также занималась взаимодействием с органами госвласти. 
Ирина Сиренко
Ирина Сиренко. Фото: VK

Тем временем из VK уходят два вице-президента — Очир Манджиков и Анна Артамонова. Артамонова на своей странице в Facebook уточнила, что «на некоторое время» остается в компании в роли советника CEO. 

Изменения в команде VK

В декабре гендиректором VK стал Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. До прихода в VK он с 2017 года занимал должность первого вице-президента «Ростелекома».

С декабря компания холдинг также проводит изменения в структуре совета директоров (СД). В середине декабря в совет директоров также вошел Сергей Куприянов — пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. В январе членами СД стали председатель правления страховой группы «СОГАЗ» Антон Устинов и директор юридической дирекции «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чудаков. 

Изменения в структуре управления компанией происходят в VK после смены акционеров в 2021 году. О том, как все начиналось, можно прочитать в этих материалах:

«Сбер» продаст свою долю в VK за 12,8 млрд рублей

VK сменит крупнейшего голосующего акционера

«Газпром-медиа» получит долю в VK

The Bell: Новые акционеры VK сменят руководство компании

Гендиректор VK Борис Добродеев уходит в отставку

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Фото на обложке: VK

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