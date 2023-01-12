VK открыла для бизнеса доступ к своей программе тестирования продуктов VK Testers, сообщили в пресс-службе компании. Ранее инструмент был доступен только команде корпорации.
Программа выявляет ошибки, которые не были замечены на предыдущих этапах тестирования. VK Testers также позволит получить обратную связь от сообщества тестировщиков.
Для того, чтобы провести проверку своего продукта, клиенту нужно заполнить задание для тестировщиков и открыть доступ к бета-версии решения. После проверки заказчик получает отчет о дефектах и уязвимостях, а также о погрешностях в UX-дизайне
«Мы разрабатывали программу (VK Testers) для решения внутренних задач наших сервисов — оперативного тестирования новых продуктов в реальных условиях и сбора обратной связи. Теперь возможности программы стали доступны всем пользователям облачной платформы VK Сloud», — пояснил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud.
В компании уточнили, что сервис платный, сегодня клиентам доступны два тарифа. Цена исследования варьируется от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей (без НДС) в зависимости от длительности и сложности работ.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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