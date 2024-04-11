VK запустила открытое бета-тестирование генеративных нейросетей в сервисах Mail.ru

VK запустила бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. Ранее компания проводила закрытое тестирование ИИ, которое было доступно ограниченному числу пользователей. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга.

По итогам первого, закрытого этапа тестирования возможности ИИ исследовали более полумиллиона человек, говорят в компании. Самыми востребованными функциями оказались суммаризация писем в Почте, а также генерация поздравлений в Календаре. Ими воспользовались 47,8% и 33,4% юзеров соответственно.

Суммаризация позволяет собрать краткий пересказ входящего письма, выделив ключевые моменты. А генератор поздравлений создает текст для любого праздничного события.

Чаще всего новые возможности тестировали владельцы смартфонов с iOS — более 52%.

Открытое бета-тестирование станет вторым этапом на пути к полноценному запуску генеративных нейросетей в сервисах компании, отмечает руководитель группы машинного обучения Mail.ru Дмитрий Меркушов.

Для того, чтобы начать работу с нейросетью, необходимо зайти в приложение Почты или Календаря либо открыть Облако или Заметки в браузере и найти знак генерации.

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