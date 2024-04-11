VK запустила открытое бета-тестирование генеративных нейросетей в сервисах Mail.ru

VK запустила бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. Ранее компания проводила закрытое тестирование ИИ, которое было доступно ограниченному числу пользователей. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга.
По итогам первого, закрытого этапа тестирования возможности ИИ исследовали более полумиллиона человек, говорят в компании. Самыми востребованными функциями оказались суммаризация писем в Почте, а также генерация поздравлений в Календаре. Ими воспользовались 47,8% и 33,4% юзеров соответственно.
Суммаризация позволяет собрать краткий пересказ входящего письма, выделив ключевые моменты. А генератор поздравлений создает текст для любого праздничного события.
Чаще всего новые возможности тестировали владельцы смартфонов с iOS — более 52%.
Открытое бета-тестирование станет вторым этапом на пути к полноценному запуску генеративных нейросетей в сервисах компании, отмечает руководитель группы машинного обучения Mail.ru Дмитрий Меркушов.
Для того, чтобы начать работу с нейросетью, необходимо зайти в приложение Почты или Календаря либо открыть Облако или Заметки в браузере и найти знак генерации.
Фото на обложке: KateV28 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Образовательная платформа «Сферум» запустила оплачиваемую IT-стажировку для студентов
- 2 VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков игр
- 3 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
- 4 Mail.ru Group, Физтех и Бауманка проведут олимпиаду по программированию для школьников «Технокубок»
- 5 «Если я получил работу в 19 лет, то могу добиться большего». История студента из Бийска, уехавшего в Пизу
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2024
11 апреля 2024
12 апреля 2024