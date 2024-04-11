Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK запустила открытое бета-тестирование генеративных нейросетей в сервисах Mail.ru

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

VK запустила бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. Ранее компания проводила закрытое тестирование ИИ, которое было доступно ограниченному числу пользователей. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга.

VK запустила открытое бета-тестирование генеративных нейросетей в сервисах Mail.ru

По итогам первого, закрытого этапа тестирования возможности ИИ исследовали более полумиллиона человек, говорят в компании. Самыми востребованными функциями оказались суммаризация писем в Почте, а также генерация поздравлений в Календаре. Ими воспользовались 47,8% и 33,4% юзеров соответственно.

Суммаризация позволяет собрать краткий пересказ входящего письма, выделив ключевые моменты. А генератор поздравлений создает текст для любого праздничного события.

Чаще всего новые возможности тестировали владельцы смартфонов с iOS — более 52%.

Открытое бета-тестирование станет вторым этапом на пути к полноценному запуску генеративных нейросетей в сервисах компании, отмечает руководитель группы машинного обучения Mail.ru Дмитрий Меркушов.

Для того, чтобы начать работу с нейросетью, необходимо зайти в приложение Почты или Календаря либо открыть Облако или Заметки в браузере и найти знак генерации.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Образовательная платформа «Сферум» запустила оплачиваемую IT-стажировку для студентов
  2. 2 VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков игр
  3. 3 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
  4. 4 Mail.ru Group, Физтех и Бауманка проведут олимпиаду по программированию для школьников «Технокубок»
  5. 5 «Если я получил работу в 19 лет, то могу добиться большего». История студента из Бийска, уехавшего в Пизу
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ростов-на-Дону)

11 апреля 2024

One Day Offer Alfa

12 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ижевск)

Все ВОЗМОЖНОСТИ