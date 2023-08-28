VK увеличит долю в онлайн-школе «Тетрика» и объединит ее с платформой «Учи.Дома»

VK заключила сделку, по условиям которой увеличит долю в онлайн-школе «Тетрика» до более чем 90%, говорится в сообщении холдинга.

Компания также объединит «Тетрику» и платформу «Учи.Дома», чтобы «усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования». Оба проекта продолжат работу под своими брендами.

«Тетрика» и «Учи.Дома» специализируются на индивидуальных занятиях с репетиторами по школьным предметам, подготовке к экзаменам и олимпиадам. У «Тетрики» более 41 тыс. учеников и около 3,7 тыс. активных педагогов.

«Учи.Дома» входит в группу компаний «Учи.ру» — одну из крупнейших российских образовательных онлайн-платформ, где VK в феврале 2023 года выкупила долю в размере 75% за 8,7 млрд рублей и довела свое владение до 100%. На «Учи.ру» зарегистрировано свыше 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 тыс. учителей.

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