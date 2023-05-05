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VK разрабатывает российский аналог Tinder

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

VK разрабатывает собственное приложение для знакомств — аналог Tinder. Его могут запустить уже летом 2023 года. Для регистрации в нем не потребуется аккаунт во «ВКонтакте», узнали «Ведомости».

VK разрабатывает российский аналог Tinder

Сейчас во «ВКонтакте» уже есть сервис «VK Знакомства». Он появился два года назад: открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог сервисов «Здоровье», «Женский дневник», «Погода», «Чекбэк», «Звонки» и т. д.

«VK Знакомства» популярны только на уровне внутреннего сервиса, поэтому создание отдельного приложения выглядит более логично, сказал глава Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, при правильном позиционировании и удобстве приложения с точки зрения размещения анкет, знакомств, оплаты и др. его аудитория сможет минимум в два раза превысить аудиторию «VK Знакомств» и приблизиться к 50 млн пользователей.

  • В начале мая 2023 года Match Group, специализирующаяся на сервисах для знакомств, в том числе Tinder, объявила об уходе из России до 30 июня. Ограничения для жителей России начались в апреле, когда компания отключила доступ к платным опциям. 
  • Ранее Tinder запустил верификацию пользователей по видео. После видеоселфи пользователь получает галочку подтверждения подлинности аккаунта.

Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock

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