VK продала киберспортивную команду Virtus.pro за 174 млн рублей

VK продала «дочку» Virtus.pro — киберспортивную команду — за 174 млн рублей. Данные приводятся в отчетности VK, опубликованной 16 марта.

Принадлежащий компании киберспортивный холдинг ESforce объявил о продаже Virtus.pro еще сентябре 2022 года, но сумма сделки тогда не раскрывалась. Покупателем стал армянский предприниматель Арам Карамакунян.

Сделка прошла практически по балансовой стоимости актива — он оценивался в 161 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в 2022 году выручка VK выросла на 19% и составила 97,8 млрд рублей. Основным источником дохода стала онлайн-реклама.

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