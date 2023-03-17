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VK продала киберспортивную команду Virtus.pro за 174 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK продала «дочку» Virtus.pro — киберспортивную команду — за 174 млн рублей. Данные приводятся в отчетности VK, опубликованной 16 марта.

VK продала киберспортивную команду Virtus.pro за 174 млн рублей

Принадлежащий компании киберспортивный холдинг ESforce объявил о продаже Virtus.pro еще сентябре 2022 года, но сумма сделки тогда не раскрывалась. Покупателем стал армянский предприниматель Арам Карамакунян.

Сделка прошла практически по балансовой стоимости актива — он оценивался в 161 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в 2022 году выручка VK выросла на 19% и составила 97,8 млрд рублей. Основным источником дохода стала онлайн-реклама.

Фото на обложке: Unsplash

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